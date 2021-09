Jak Fundacja Ocalenie weryfikuje migrantów. „To te same osoby albo super do nich podobne”

Na Białorusi tuż przy polskiej granicy od kilku tygodni koczuje grupa migrantów, zwożona tam i zaopatrywana przez białoruskich pograniczników. – Tożsamość osób przebywających na granicy weryfikowaliśmy poprzez ich oświadczenia i przez język, którym się posługują – powiedziała Marianna Wartecka z Fundacji Ocalenie.

Po białoruskiej stronie granicy blisko Usnarza Górnego na Podlasiu od kilku tygodni koczuje grupa migrantów, zwieziona w to miejsce przez służby białoruskie. Znajduje się tam kilkanaście lub nieco więcej osób. Grupa nie może przejść do Polski, uniemożliwia to SG i wojsko. Nie może się też cofnąć, bo jest blokowana przez służby białoruskie.



Białorusini dostarczają grupie pożywienie, wodę i papierosy, migranci są też często wymieniani. Białoruś nie wpuściła do siebie polskiego konwoju z pomocą humanitarną dla migrantów.



– Po raz kolejny apelujemy do władz Białorusi o zaprzestanie tych prób i o przyjęcie naszej pomocy humanitarnej (dla migrantów), która w wielu miejscach czaka na możliwość przedostania się przez granicę białoruską – mówił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Sytuacja na granicy z Białorusią. ⤵ pic.twitter.com/acpfrX1lRH — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 6, 2021

Migranci i relacja Fundacji Ocalenie

Marianna Wartecka (fot. PAP/Albert Zawada)

W sprawie koczujących przy granicy migrantów media często opierały się na relacjach Fundacji Ocalenie; przypomnijmy, wśród sponsorów fundacji jest m.in. Open Society lewicowego miliardera George'a Sorosa. Jak podawała „Gazeta Polska”, fundacja należy do sieci lewicowych organizacji domagającej się zniesienia granic Unii Europejskiej.

Fundacja donosiła, że osoby koczujące przy granicy to „uchodźcy z Afganistanu”. Teraz przedstawicielka fundacji Marianna Wartecka w rozmowie z dorzeczy.pl mówi, jak organizacja weryfikowała tożsamość migrantów.



– Poseł Konieczny przekazał im też druki pełnomocnictw. Były przetłumaczone na kilka języków, aby możliwe jak najwięcej osób było w stanie je przeczytać. Niezależnie od tego tłumaczka wyjaśniła im dokładnie, do czego one służą. Wtedy wszystkie 32 osoby, podając swoje dane osobowe, wypełniły te pełnomocnictwa i w ten sposób ustanowili swoich pełnomocników prawnych w Polsce. Obecnie więc każda z tych osób ma w Polsce pełnomocnika prawnego – powiedziała.



Była też pytana, czy w tamtym momencie aktywiści mieli szansę zweryfikować ich tożsamość.



– Weryfikowaliśmy ją poprzez ich oświadczenia i przez język, którym się posługują. To była bezpośrednia rozmowa osoby, dla której perski dialekt dari to również język ojczysty. To osoba pochodzącą z Tadżykistanu, gdzie również używa się odmiany języka perskiego. To język, który ma wiele wariantów i osoby, które posługują się nim jako językiem ojczystym albo bardzo dobrze go znają, są w stanie stwierdzić, z jakiego kraju albo regionu jest osoba, która również mówi w tym języku, tylko trochę inaczej – wskazała.

Dokumenty migrantów z Białorusi

#wieszwiecej Polub nas

źródło: dorzeczy.pl, portal tvp.info

Dalej przyznaje, że te osoby podawały konkretne informacje o swoim pochodzeniu, lecz dopiero później.– Wówczas porozumiewaliśmy się za pomocą megafonu, a oni w odpowiedzi do nas krzyczeli. Często miało to miejsce w trudnych warunkach, gdy np. byliśmy zagłuszani przez Straż Graniczną za pomocą syren i silników. Czasami uniemożliwiały to też warunki pogodowe, gdy po prostu trudno było krzyczeć. Trzeba pamiętać, że ci ludzie mieli też coraz bardziej zdarte gardła i byli zmęczeni tym sposobem komunikacji, więc czasami zadawaliśmy pytania zamknięte. Wówczas odpowiadali poprzez podniesienie ręki, bo tak się umówiliśmy – na przykład podniesienie prawej ręki oznaczało potwierdzenie, a lewej zaprzeczenie – wyjaśnia Wartecka.– Jednego dnia, kiedy były sprzyjające warunki pogodowe i nie byliśmy zagłuszani, udało nam się ustalić prowincje, z których pochodzą. Mogliśmy zadać pytanie wszystkim 32 osobom i w odpowiedzi każde z nich – z wyjątkiem kobiet, bo te mają słabsze głosy i w ich imieniu krzyczał jeden z panów – podało prowincję lub miasto, z których pochodzą albo w której w ostatnim czasie mieszkali w Afganistanie – wskazała.Kobieta twierdzi, że widziała dokumenty tych osób. – Tak. Otrzymaliśmy ich kopie, wysłane przez członków rodzin tych osób. Kontaktowali się z nami stopniowo – dodaje.– To są zdjęcia dokumentów wysłane drogą elektroniczną. Na tych zdjęciach są dokumenty, które zawierają fotografie. Ogromna część z nich jest taka, że– przyznała.