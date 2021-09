Europoseł PO przyznaje: Szmugiel ludzi z Białorusi jest zorganizowany

Posłowie Koalicji Obywatelskiej opowiedzieli się w Sejmie przeciw wprowadzeniu stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. – Bardzo mnie niepokoi to co się dzieje. Mamy za wschodnią granicą prowokatora, szantażystę, a wręcz terrorystę. Ten szmugiel ludzi jest zorganizowany przez Łukaszenkę – powiedział europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki.

W poniedziałek Sejm nie zgodził się na uchylenie rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią.



Za uchyleniem rozporządzenia głosowało 168 posłów (wszyscy obecni przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050 oraz Dobromir Sośnierz z Konfederacji), przeciw było 247 posłów (PiS, Porozumienie, Kukiz’15 i większość Konfederacji), a 20 wstrzymało się od głosu (posłowie PSL-Koalicja Polska).



O sytuacji na granicy mówił we wtorek w Radiu Plus europoseł PO Andrzej Halicki. Polityk przyznał, że niepokoi go to, co się dzieje przy polskiej granicy.





Halicki o Łukaszence: Terrorysta

– Mamy za wschodnią granicą prowokatora, szantażystę, a wręcz terrorystę. Ten szmugiel ludzi jest zorganizowany przez Łukaszenkę przy jawnym wsparciu prezydenta Putina.– mówił przedstawiciel Platformy.

W jego ocenie „dlatego powinna się odbyć Rada Bezpieczeństwa Narodowego, przy pełnej powadze”. – Andrzej Duda powinien poinformować tych, których może poinformować, po to, żeby ten konsensus był – ocenił.



Pytany, czy wprowadzenie stanu nadzwyczajnego było zasadne, odparł, że „zasadna jest troska i współpraca oraz uważne monitorowanie sytuacji”.



– Nie byłbym przeciwko temu, gdybym widział chęć współpracy po stronie władzy. Naszej granicy zewnętrznej, europejskiej granicy, zagraża dzisiaj destabilizacja – zaznaczał.





Donald Tusk nieobecny

źródło: radio plus, portal tvp.info

Halicki odnosząc się do aktywności szefa PO Donalda Tuska był pytany, dlaczego jest on dziś nieobecny.– Widzę wiele wydarzeń z jego udziałem. Od wczoraj jest w Brukseli, bo prowadzi politykę naszego ugrupowania, wszystkich partii politycznych, które należą do naszej rodziny politycznej. Jest także bardzo ważna narada nad kalendarzem, który dotyczy konwencji, nowego szefa, bo Donald Tusk skraca swoją kadencję. Jest tutaj. Natomiast niedawno był w dialogu z młodzieżą – oznajmił Halicki.