Co z rekonstrukcją rządu? Padają nazwiska. Fogiel: Kaczka dziennikarska

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zasadniczo nie planuje rekonstrukcji rządu, ale oczywiście wiadomo, że zawsze pewne zmiany są możliwe i uzupełnienie wakatów – powiedział w TVP1 wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Gość programu „Kwadrans polityczny” dodał, że na pewno nie ma planów dużej zmiany funkcjonowania rządu.

Fogiel pytany był w TVP1 o możliwą rekonstrukcję rządu.



– Ostatnio dość jasno powiedział to pan premier Mateusz Morawiecki w jednej z rozgłośni radiowych, że zasadniczo nie planuje rekonstrukcji rządu – odpowiedział wicerzecznik PiS.





Rekonstrukcja rządu? Padają nazwiska

Oczywiście – jak dodał – „wiadomo, że zawsze pewne zmiany są możliwe. I oczywiście uzupełnienie pewnych wakatów”.– Wielokrotnie o tym mówiliśmy, że nikt nigdy nie może być pewien swojej posady rządowej, bo wszyscy podlegają bieżącej weryfikacji. Ale na pewno nie ma planów takiej rekonstrukcji, z którą mieliśmy do czynienia i w tej kadencji Sejmu, i w poprzednich, to znaczy dużej zmiany funkcjonowania rządu, takiej, którą żyją media przez wiele tygodni – podkreślił Fogiel. Jak dodał, „premier powiedział, że takich planów nie ma”.Na pytanie, czy rzeczywiście był pomysł odwołania, czy to tylko dziennikarski wymysł, wicerzecznik PiS odparł, że traktowałby to raczej w kategorii „kaczki dziennikarskiej”. Jego zdaniem szef KPRM ma pełne zaufanie premiera oraz Prawa i Sprawiedliwości.Pytany o ministra klimatu i środowiskaFogiel odparł: „Wiemy o ministrze Kurtyce, że on sam zastanawia się nad swoją przyszłością zawodową; zobaczymy, jaką podejmie decyzję”.

Na uwagę, że minister rolnictwa Grzegorz Puda nie jest zbyt lubiany na wsi, wicerzecznik PiS powiedział: „Myślę, że minister Puda nawet jeśli część środowisk rolniczych jeszcze się do niego nie przekonała, to będzie miał możliwość ich przekonania”. Według niego minister rolnictwa jest mocno zaangażowany w tworzenie Polskiego Ładu dla wsi.





Niższa składka zdrowotna w Polskim Ładzie?

źródło: TVP1, PAP

Wicerzecznik PiS podkreślił, że „niedługo do Sejmu mają wpłynąć ostateczne propozycje ustaw podatkowych” zawartych w. – Jeszcze trwały konsultacje ze środowiskami biznesu i przedsiębiorców. I wtedy będziemy już mogli powiedzieć, że mamy ostateczne rozwiązania – powiedział Fogiel.„Dziennik Gazeta Prawna” podał w niedzielę na swojej stronie internetowej, że docelowo składka zdrowotna dla prowadzących działalność gospodarczą ma wynieść 4,9 proc., zamiast pierwotnie planowanych 9 proc.; dla ryczałtowców będą trzy stawki. Takie rozwiązanie ma znaleźć się w projekcie ustawy dotyczącej podatkowej części Polskiego Ładu.