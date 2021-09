Beata K. słono zapłaci za swój czyn. Kwota szokuje

Beata P. (znana jako Beata K.) usłyszała zarzuty za prowadzenie samochodu po pijanemu. Znana wokalistka wskutek swojego czynu straciła nie tylko dobre imię, ale też potężne pieniądze. Ile? Wyliczył ekspert.

W środę wieczorem na warszawskim Mokotowie policjanci zatrzymali 61-letnią kobietę prowadzącą samochód. Kobieta prowadząc BMW jechała al. Niepodległości od Piaseczna w kierunku Mokotowa.



61-letnia wokalistka zespołu Bajm miała jechać od krawężnika do krawężnika „zygzakiem”. Zauważył to jeden z kierowców; powiadomił policję i zablokował P. jazdę na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Batorego.



61-latka została przebadana alkomatem. Jak poinformowała policja, badanie wykazało dwa promile alkoholu w organizmie. Kobiecie zostało zabrane prawo jazdy.



– Beata P. usłyszała zarzuty prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości – mówił nam rzecznik mokotowskiej policji podkom. Robert Koniuszy. Za ten czyn grozi jej do dwóch lat więzienia.



Kobieta przyznała się do zarzutów, odmówiła jednak składania wyjaśnień. Po wszystkim opuściła komisariat. O dalszym jej losie będzie decydował prokurator i sąd.





Beata K. straci potężne pieniądze

Jak poinformował „Super Express”, współzałożycielka oraz wokalistka zespołu Bajm, która przez wiele lat była jedną z najlepiej zarabiających artystek w kraju, na pijackim rajdzie samochodowym „na dzień dobry

Gazeta podaje, że za koncert artystka brała około 60 tysięcy złotych. „Tego lata zagrała siedem biletowanych koncertów i dała recital na festiwalu w Sopocie. Na jej konto wpłynęło więc blisko pół miliona złotych. Drugie tyle doszło z kontraktów reklamowych. Przez ostatnie miesiące Beata Kozidrak była twarzą m.in. popularnego napoju gazowanego. Firma już odcina się od współpracy z gwiazdą” – czytamy.



Medioznawca Wojciech Szalkiewicz w rozmowie z gazetą ocenił, że wartość rynkowa wokalistki „spadnie znacząco”. „W zależności od tego, jak ta sytuacja zostanie rozegrana przez sztab Beaty. Wykonała pierwszy właściwy ruch, czyli szybko przeprosiła. To podstawa. Gdyby kombinowała, byłoby coraz gorzej” – wskazał.



„Będzie stratna finansowo, o czym świadczy reakcja firmy, która natychmiast odcięła się od współpracy z nią. Na razie na kontrakty reklamowe nie ma co liczyć. A jeśli chce znów występować, na pewno będzie musiała zejść ze stawki koncertowej. Popyt na nią przez najbliższe miesiące będzie słaby” – dodaje.



Pytany, co powinna zrobić, by naprawić swój wizerunek, odpowiada: „Przepraszać, przepraszać i jeszcze raz przepraszać. Powinna udzielić wywiadu spowiedzi. Cała reszta to już zmniejszanie strat. Ale nawróceni grzesznicy cieszą się sympatią, więc Beata ma szansę odzyskać przychylność ludzi”.



