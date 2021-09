PO tłumaczy się z nieobecności posłów. Suski: W partii mają rozjazd

Platforma deklarowała ostry sprzeciw wobec stanu wyjątkowego, a ostatecznie wielu ich posłów nie pojawiło się na głosowaniu. – To oznacza, że szaleństwo opozycji nie jest wszechogarniające i jest tam parę osób, które jednak uważają, że granic trzeba chronić – komentuje w rozmowie z portalem tvp.info Marek Suski. Poseł PiS zaznacza, że nasi przodkowie przez wiele pokoleń przelewali krew broniąc granic i nie można tego lekceważyć, wspierając hybrydowy atak na Polskę i UE.

Sejm odrzucił w poniedziałek wnioski opozycji o uchylenie rozporządzenia prezydenta ws. stanu wyjątkowego. Wsparcie dla utrzymania nadzwyczajnych środków w pasie przygranicznym z Białorusią wyrazili m.in. posłowie PiS, Konfederacji, Kukiz'15 i Porozumienia.



Co ciekawe, w głosowaniu nie wzięło udziału aż 25 posłów, w tym m.in. 12 posłów KO, czworo posłów PSL-KP i troje posłów Lewicy.



Marek Suski z PiS przyznaje, że jak zwykle ktoś był chory, a ktoś w szpitalu, ale część polityków Platformy, którzy nie głosowali, widział chwilę wcześniej w Sejmie.



Zobacz także: Ponadprzeciętna absencja posłów KO na ważnym głosowaniu. Mamy wyjaśnienie Borysa Budki



– To oznacza, że szaleństwo opozycji nie jest wszechogarniające i jest tam parę osób, które jednak uważają, że granic trzeba chronić; nie chcieli brać udziału w tym kompromitującym głosowaniu. W tym całym nieszczęściu jest to jakieś drobne pocieszenie, że część osób nie wzięła udziału w tych antypolskich działaniach. Ja nikogo nie pytałem, dlaczego będąc w Sejmie nie zagłosował, ale przypuszczam, że nawet gdyby takie pytanie padło, nie byliby chętni podać prawdziwych powodów. Jedno jest pewne: było to absurdalne głosowanie – mówi Suski.

#wieszwiecej Polub nas

Suski: Budka się nie przyzna

Ciekawa jest lista posłów KO nieobecnych na głosowaniu pic.twitter.com/gOBbTMP0ed — Samuel Pereira (@SamPereira_) September 6, 2021

Z pytaniem o nieobecności na głosowaniu portal tvp.info zwrócił się wcześniej m.in. do Borysa Budki. –Każdy z posłów indywidualnie usprawiedliwił swoją nieobecność – przekazał nam polityk PO.– U nas niektórzy wracali z zagranicznych wojaży. Głosowanie nie było ogłoszone z dnia na dzień, więc spokojnie można było to sobie jakoś zorganizować – komentuje Suski.Zobacz także: Głosowanie nad stanem nadzwyczajnym. Dyplomata zauważył to u niektórych posłów Ocenia, że być może niektórzy szukali jednak pretekstu, aby w poniedziałek w Sejmie się nie pojawiać.– W sumie byłby to jednak pozytywny element racjonalności w ich działaniu.– mówi nam polityk PiS.

Suski mocno o „wpływach agenturalnych”

źródło: Portal tvp.info

Marek Suski uważa, że podczas poniedziałkowej debaty zwolennicy otwierania granic nie przedstawili żadnych merytorycznych argumentów.w imię hybrydowego ataku na Polskę i Unię Europejską. Podział był tu wyraźny, bo jednoznaczny. Każdy, kto kocha Polskę, powinien bronić jej bezpieczeństwa – stwierdza.Dodaje, że nanikt się nawet nie zastanawiał, żeby podważać zabezpieczenie granicy. Tymczasem u nas głośno apelowała o to niemal połowa parlamentarzystów.Zobacz także: Fundacja Bronisława Komorowskiego. Ujawniono kwoty Straszyli stanem wojennym i sugerowali, że mamy sytuację jak za komuny. Należałoby sprawdzić zdolność intelektualną takich ludzi – komentuje.Na koniec polityk ocenia, że działania opozycji mogą wynikać z trzech czynników. Pierwszy to możliwość, że są, „pożytecznymi idiotami”, drugi zakłada, że „cynicznie grają bezpieczeństwem Polski dla własnych interesów partyjnych”. – A trzeci to wpływy agenturalne.– uważa.