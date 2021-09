„Patrzeć kilka ruchów do przodu”. Premier w estońskim dzienniku o pojedynku z Rosją

Na barkach Polski i krajów bałtyckich spoczywa wspólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru euroatlantyckiego – napisał premier Mateusz Morawiecki. Jego tekst ukazał się we wtorkowym wydaniu estońskiego dziennika „Postimees”. Szef polskiego rządu weźmie też udział w cyfrowym szczycie „Tallin Digital Summit”.

Rosja wyrzuca estońskiego konsula. Tallin: zarzuty są „bezpodstawne” Zatrzymany w Petersburgu dyplomata z konsulatu generalnego Estonii został uznany za osobę niepożądaną w Rosji i ma ją opuścić w ciągu 48 godzin -... zobacz więcej

Premier Morawiecki wskazał, że mimo iż mamy XXI wiek, to ze słownika polityki niektórych państw nie zniknęły takie pojęcia jak ekspansjonizm czy imperializm. „Nikt nie wie lepiej od nas, jak straszne żniwo mogą zebrać takie praktyki” – czytamy w dzienniku „Postimees”.





Geopolityka jak gra na wielkiej szachownicy

#wieszwiecej Polub nas

Mateusz Morawiecki zwraca uwagę na aktualne zagrożenia: geopolitykę porównuje do gry na wielkiej szachownicy, na której Polska, Estonia, Litwa i Łotwa toczą od wieków pojedynki z Rosją.„Dlatego to właśnie my potrafimy patrzeć kilka ruchów do przodu. Dziś naszym obowiązkiem jest ochrona całej wspólnoty transatlantyckiej przed próbą szachowania ze Wschodu” – napisał premier.Odniósł się też do aktualnego kryzysu na granicach Polski, Litwy i Łotwy. Zaznaczył, że białoruski reżim, próbując zdestabilizować sytuację wewnątrz naszych państw, zapomina, że w rzeczywistości prowokuje całą wspólnotę euroatlantycką.„Intencjesą jasne. Chce on powtórzenia sytuacji migracyjnej sprzed 5-6 lat. W dodatku robi to nieprzypadkowo w przeddzień rosyjsko-białoruskichoraz w chwili trudnej misji ewakuacyjnej z Kabulu” – napisał Morawiecki.

Dodał, że jest to prawdziwy test dla całej Europy i zwrócił uwagę na zagrożenia związane z nowoczesnymi technologiami, które o ile ułatwiają życie, to mogą stać się też niebezpieczną bronią o nieznanej wcześniej sile rażenia. Przypomniał, że Estonia przekonała się o tym, gdy w 2007 r. chciała usunąć Pomnik Brązowego Żołnierza, postrzegany jako symbol dominacji radzieckiej.





Morawiecki o cyberatakach

źródło: IAR, PAP

„W jednej chwili jej przestrzeń cyfrowa stała się teatrem działań wojennych, a zintensyfikowane cyberataki na platformy rządowe czy strony internetowe banków i gazet szybko odsłoniły ich naturę” – czytamy.Szef rządu przypomniał też, że celem cyberataku stały się niedawno skrzynki mailowe polskich posłów i pracowników rządu, a jego źródeł należy szukać za wschodnią granicą. Premier podkreślił, że Estonia w swoim czasie wykazała się niezwykłą odwagą w kwestii nowych technologii i wyznaczyła standardy w zakresie cyfryzacji sfery publicznej, co jest też jednym z priorytetów polskiego rządu.Premier Mateusz Morawiecki weźmie we wtorek udział w wideokonferencji „The Need for Trusted Connectivity” w ramach Tallinn Digital Summit.