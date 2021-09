Pięć lat więzienia dla mężczyzny z COVID-19, który złamał kwarantannę

Na pięć lat pozbawienia wolności skazany został mężczyzna w Wietnamie, który złamał kwarantannę nałożoną na niego w związku z COVID-19 i w konsekwencji zainfekował co najmniej osiem osób, z których jedna zmarła – poinformowały lokalne media.

28-latek został skazany za „rozprzestrzenianie niebezpiecznej choroby zakaźnej” w jednodniowym procesie w Ca Mau na południu kraju.



Jak przypomina brytyjski dziennik „Guardian”, Wietnam to jedno z państw, które stosunkowo dobrze radziło sobie z epidemią koronawirusa dzięki działaniom takim jak masowe testowanie, dokładne śledzenie kontaktów i docieranie do potencjalnie zakażonych osób, ścisłe kontrole na granicach i surowe kwarantanny. Pomimo tych zasad od początku lipca liczba nowych zakażeń koronawirusem zaczęła lawinowo rosnąć.



„(Oskarżony) podróżował z powrotem do Ca Mau z miasta Ho Chi Minh (...) i złamał 21-dniową kwarantannę. Zainfekował osiem osób, z których jedna zmarła z powodu wirusa pomimo miesięcznego leczenia” – przekazała wietnamska agencja prasowa.



Już wcześniej sąd w Wietnamie skazał dwie osoby oskarżone o naruszenie zasad kwarantanny na półtora roku więzienia i dwa lata w zawieszeniu.



W Ca Mau, stolicy najbardziej wysuniętej na południe prowincji Wietnamu, od początku pandemii odnotowano jedynie 191 zakażeń koronawirusem i dwa zgony. W mieście Ho Chi Minh wykryto niemal 260 tys. infekcji i ponad 10,5 tys. zgonów.



Obecnie Wietnam walczy z najgorszą dotychczas falą COVID-19. Tylko w niedzielę zarejestrowano ponad 12,5 tys. nowych zakażeń koronawirusem oraz 281 powiązanych z nim zgonów. Na początku września zaszczepionych jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 było 18 proc. mieszkańców kraju, a w pełni zaszczepione było jedynie 2,7 proc.