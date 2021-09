62 proc. Polaków skorzysta z „Dobrego Startu”

62 proc. ankietowanych Polaków skorzysta z pieniędzy w ramach programu „Dobry Start”, planując tegoroczną wyprawkę szkolną – wynika z badania na potrzeby raportu „Polaków portfel własny: szkoła 2.0 egzamin z powrotu”. Oszczędzanie na wyprawkę zadeklarował co ósmy respondent.

Według badania Santander Consumer Bank przeprowadzonego na potrzeby raportu „Polaków portfel własny: szkoła 2.0 egzamin z powrotu” rodzice – obok bieżących dochodów – chętnie korzystają z rządowych programów przeznaczonych na wsparcie rodzin.



62 proc. ankietowanych odpowiedziało, że planując wyprawkę dla dziecka na ten rok skorzysta z pieniędzy z „Dobrego Startu”, oferującego jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów do 20. roku życia. Taka forma pomocy najczęściej zachęca kobiety (72,5 proc. wskazań) i mieszkańców wsi (71,1 proc.).



Z kolei 45 proc. badanych deklaruje skorzystanie z programu „Rodzina 500 plus”. Autorzy badania zwrócili uwagę, że oszczędzanie na wyprawkę szkolną zapowiedział co ósmy badany (12,5 proc.).



Ankietowani byli też pytani o to, jaki szkolny wydatek był dla nich najbardziej dotkliwy w ubiegłym roku. 56 proc. wskazało „konieczność nabycia odpowiedniego sprzętu do nauki zdalnej”.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

#wieszwiecej Polub nas

Co czwarty rodzic wskazywał również na wydatki związane z plecakiem i jego wyposażeniem, a co piąty – z podręcznikami i zeszytami ćwiczeń (odpowiednio 22,9 i 21,1 proc.). Z kolei 21 proc. ankietowanych wymieniło korepetycje – według autorów badania – może to być związane zarówno z trudnościami z przyswajaniem wiedzy wynikającymi z prowadzenia nauki zdalnej u części uczniów, jak i z „indywidualną chęcią rodziców do poszerzania horyzontów przez ich dzieci”. W dodatkowe lekcje najczęściej inwestują osoby z wyższym wykształceniem (29,9 proc.).



Jak wskazano, badanie nie wykazało związku między wysokością zarobków a opłacaniem zajęć dodatkowych dla dzieci. Może to wskazywać na fakt, że w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, Polacy decydują się na opłacanie korepetycji dla swoich pociech bez względu na osiągane wynagrodzenie – ocenili autorzy badania.