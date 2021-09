Pokłócił się z żoną i wybiegł do lasu. W krótkich spodenkach nie był w stanie wrócić

O krok od tragedii zakończyła się rodzinna kłótnia na nowosądecczyźnie. 41-letni mężczyzna po sprzeczce z żoną wyszedł z domu i poszedł do lasu. Był tak zdenerwowany, że wyruszył jedynie w krótkich spodenkach i koszulce z krótkim rękawem. Gdy temperatura spadła do zaledwie kilku stopni, poprosił o pomoc, bo nie mógł sam wrócić do domu.

Sytuacja miała miejsce w niedzielny wieczór w jednym z domów w gminie Piwniczna-Zdrój. Jak opisuje zaangażowana w sprawę policja, ze zdenerwowanym mężczyzną nie było kontaktu, odkąd po kłótni wyszedł do lasu.





Wyziębiony leżał na polanie

Policja

Dopiero około godz. 23. Tej nocy termometry wskazywały 5 stopni, a mężczyzna miał na sobie jedynie koszulkę i krótkie spodenki.O pomoc kobieta poprosiła policję. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli na poszukiwania; udało się też nawiązać kontakt telefoniczny z 41-latkiem.Dzięki wskazówkom oraz dobrej znajomości terenu, policjanci bardzo szybko dotarli do leżącego na polanie mężczyzny. Na miejsce wezwano pomoc medyczna, a