Głosowanie nad stanem nadzwyczajnym. Dyplomata zauważył to u niektórych posłów

Miałem wrażenie, że niektórzy posłowie czuli się przymuszani do tego na sali, żeby uczestniczyć w spektaklu w rolach opozycyjnych wobec propozycji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nie czują się z tym komfortowo – powiedział w programie „#Jedziemy” wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

W poniedziałek Sejm nie zgodził się na uchylenie rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią.



Za uchyleniem rozporządzenia głosowało 168 posłów (wszyscy obecni przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050 oraz Dobromir Sośnierz z Konfederacji), przeciw było 247 posłów (PiS, Porozumienie, Kukiz’15 i większość Konfederacji), a 20 wstrzymało się od głosu (posłowie PSL-Koalicja Polska).



Do głosowania w Sejmie odnosił się wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. Dyplomata zaznaczał, że jeśli nasza granica nie byłaby szczelna, „gdyby przechodziły przez nią osoby masowo w sposób nielegalny, to nie ma możliwości ich weryfikacji”.



– To kwestia fundamentalnego bezpieczeństwa naszego państwa i bezpieczeństwa obywateli, i to jest priorytet – zaznaczał.

MSWiA: Kilkuset Afgańczyków złożyło wnioski uchodźcze Około 600 Afgańczyków ewakuowanych do Polski, czyli ok. 60 procent, złożyło już wnioski o udzielenie im ochrony międzynarodowej – poinformował w... zobacz więcej

Szynkowski vel Sęk: Dziwię się opozycji

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Jak dodawał, część z tych osób zamierza zmierzać na Zachód i jeżeli dostanie się do Polski to łatwiej im przedostawać się do państw zachodniej UE, „dlatego te kraje (zachodniej UE) odnoszą się ze zrozumienie do naszych działań, bo one doskonale wiedzą, że dzisiaj forpocztą obrony bezpieczeństwa UE jest Polską i kraje bałtyckie”.– Dziwię się, że tego wszystkiego nie rozumie część polskiej opozycji. W Sejmie miałem wrażenie, że niektórzy posłowie czuli się przymuszani do tego, żeby uczestniczyć w tym spektaklu w rolach opozycyjnych wobec propozycji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i– ocenił.Jak dodał, kiedy minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński i premier Mateusz Morawiecki zabierali głos, „to momentami widziałem konsternację w ławach opozycji, dlaczego my właściwe jesteśmy przeciw”.Od czwartku w przygranicznym pasie granicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, zaczął obowiązywać stan wyjątkowy. Obejmuje on 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Rząd argumentował to sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki prowadzi wojnę hybrydową, używając do tego migrantów.