Wzruszające wyznanie żony Krzysztofa Krawczyka. „Wszyscy się domyślają”

Biorę tabletki, mam wsparcie lekarzy, bez tej pomocy bym sobie nie poradziła. Byliśmy z Krzysztofem przez tyle lat razem – wyznaje żona Krzysztofa Krawczyka Ewa.

Od piątku do niedzieli odbywał się 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. W niedzielę widzowie i publiczność amfiteatru mogli przypomnieć sobie największe przeboje Krzysztofa Krawczyka. Wyjątkowy koncert „Krzysztof Krawczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną” przeplatały oryginalne występy artysty i wspomnienia bliskich.



Gościem specjalnym festiwalu w Opolu była wdowa po piosenkarzu Ewa Krawczyk. W rozmowie z „Super Expressem” pani Ewa zdobyła się na wzruszające wyznanie.



„Chyba nie muszę tego mówić, bo wszyscy się domyślają… Biorę tabletki, mam wsparcie lekarzy, bez tego, bez tej pomocy bym sobie nie poradziła. Byliśmy z Krzysztofem przez tyle lat razem…” – mówi gazecie Ewa Krawczyk.



Gazeta dodaje, że po śmierci męża pani Ewa „stara się nie poddawać, choć nie jest to proste”.



Krzysztof Krawczyk był jednym z najbardziej znanych polskich wokalistów, wykonawcą takich przebojów, jak „Pamiętam ciebie z tamtych lat”, „Jak minął dzień?”, „Byle było tak”, „Parostatek”, „Mój przyjacielu”.



Na scenie muzycznej obecny był prawie pięć dekad. Wydał ponad 100 płyt – solowych i kompilacji. Wielokrotnie zwyciężał w sondażach na ulubionego piosenkarza Polaków. Był nazywany „polskim Elvisem Presleyem”, porównywano go do Johnny'ego Casha.



Krawczyk zmarł na początku kwietnia. Muzyk dwa dni wcześniej – w Wielką Sobotę – opuścił szpital, gdzie przebywał od końca marca po tym, jak zakaził się koronawirusem.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

#wieszwiecej Polub nas