Ciężarna policjantka zamordowana na oczach rodziny. „Podwójne morderstwo talibów”

Talibowie oskarżani są o zamordowanie ciężarnej policjantki. Do zbrodni doszło w centralnej afgańskiej prowincji Ghor na oczach rodziny. Syn kobiety w nagraniu, do którego dotarło CNN, opisuje, jak bojownicy wtargnęli do ich domu, związali członków jego rodziny, a policjantkę zabili za pomocą noża. Rzecznik talibów zaprzecza, choć przyznaje, że zostało rozpoczęte śledztwo.

Śmierć Negar Masoomi potwierdza m.in. lokalny dziennikarz z Ghor, który dodaje, że policjantka pracowała w tamtejszym więzieniu i była w ósmym miesiącu ciąży.





Talibowie nie przyznają się do morderstwa

Afganistan. Bojownicy wprowadzą szariat?

#wieszwiecej Polub nas

źródło: cnn.com

– Zabili naszą matkę na naszych oczach. Zabili ją nożem – opowiada syn ofiary Hanif. Jak zaznacza, policjantka była w ciąży, więc talibowie mają na sumieniu nie jedno, a dwa morderstwa.W nagraniu wideo Hanif wzywa też afgański rząd do znalezienia zabójców i postawienia ich przed sądem. W innym razie ostrzega: „być może będziemy musieli wziąć prawo w swoje ręce”.Bilal Kareemi, rzecznik talibów, zaprzecza oskarżeniom. Dodaje przy tym, że zostało rozpoczęte śledztwo w tej sprawie.Przywódcy talibów w ostatnich tygodniach wielokrotnie zapewniali, że dopuszczają udział kobiet w życiu publicznym, a nawet są za ich dostępem do edukacji. W Afganistanie rosną jednak obawy o ich bezpieczeństwo. Mimo deklaracji bojowników sytuacja w niektórych miastach przypomina wydarzenia sprzed dwóch dekad, gdzie kobiety niemal całkowicie zniknęły z życia publicznego.Z całego kraju docierają też doniesienia o wykupowanych burkach dla krewnych kobiet.