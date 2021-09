Kolumbijskie kartele uruchomiły w Hiszpanii laboratorium do odzyskiwania kokainy

Ponad 300 kg czystej kokainy mogły produkować laboratoria założone w okolicach Madrytu, które zlikwidowała Policja Krajowa. Narkotyk trafił do Europy w pojemnikach z farbą, z którą został zmieszany. Zatrzymano 10 osób, w tym domniemanego bossa grupy. Laboratorium założyli i obsadzili swoimi ludźmi kolumbijscy narcos.

Na finał tej operacji funkcjonariusze Policia Nacional (Policja Krajowa) czekali blisko dwa lata. W grudniu 2019 r. kolumbijska policja przekazała kolegom z Hiszpanii informację, że jeden z karteli planuje uruchomić na półwyspie laboratoria kokainowe. To specjalne miejsca, do których trafia kokaina, ukryta w nietypowych produktach, np. w mrożonej pulpie ananasowej, w miale węglowym, a nawet w plastiku. Dzięki temu kolumbijscy narcos zmniejszali ryzyko wykrycia narkotyku przez służby policyjne czy celne.



Potem ładunek trafia do laboratoriów, gdzie przy pomocy odpowiednich chemikaliów, dokonywano ekstrakcji kokainy. Bardzo często zajmują się tym sprowadzani do Hiszpanii Kolumbijczycy, których kartele nazywają „cocineros”, czyli kucharzami. Ludzie ci są ekspertami od odzyskiwania narkotyku z różnych substancji.





„Porucznik” doprowadził służby do laboratorium

Funkcjonariusze Policia Nacional namierzyli po jakimś czasie kolumbijskiego narco, który odpowiadał za uruchomienie i działalność laboratoriów kokainowych. Zidentyfikowali także „porucznika” organizacji.Wielomiesięczna inwigilacja tego ostatniego pozwoliła na ustalenie miejsca ukrycia narkotykowej fabryczki. Jak się okazało, działała ona w gospodarstwie agroturystycznym.

Po prostu „porucznik” codziennie odwiedzał to miejsce, aby zabrać gotową do sprzedaży kokainę. Odpowiadał ponadto za dalszą dystrybucję towaru do innych członków gangu, działających w kilku regionach Hiszpanii. Oni zaś sprzedawali ją lokalnym narkogangom.



Mając twarde dowody na produkcję i sprzedaż kokainy przez rozpracowywaną ekipę, śledczy postanowili zakończyć ich działalność.





Agroturystyka i kokaina

Zatrzymani „kucharze” (fot. Policia Nacional)

Funkcjonariusze wpadli do laboratorium, wręcz szokując pracujących tam pięciu „kucharzy”. Jeden z Kolumbijczyków salwował się ucieczką przez okno, ale szybko został zatrzymany.W laboratorium zabezpieczono 20 kg oczyszczonej już kokainy, 30 kg tzw. pasty bazowej, ponad 1300 litrów substancji chemicznych wykorzystywanych do ekstrakcji „koksu”. Zdaniem ekspertów rozbita fabryczka mogłaby „produkować” miesięcznie nawet 300 kg czystej kokainy.

W pobliskich magazynach odkryto kolejne laboratorium, przygotowane do uruchomienia. Było wyposażone w prasy hydrauliczne, formy do tworzenia zbitych bloków kokainy znakowanych logo kartelu, beczki, okapy suszące, rezystory i ponad 1700 litrów prekursorów do ekstrakcji narkotyku.



W tym samym czasie w podmadryckim mieście El Molar odkryto dwa magazyny z chemikaliami, a przede wszystkim z dużą ilością rozpuszczalników.



Wisienką na torcie było 100 kg farby z kokainą, ukryte w domu szefostwa grupy. Znakowanie gotowego produktu (fot. Policia Nacional)

W czasie całej operacji aresztowano 10 osób i przejęto wspomniane już: 20 kg kokainy, 30 kg pasty bazowej, 100 litrów farby z narkotykiem, a także 3 tys. litrów prekursorów.



Skonfiskowano też kilogram marihuany i siedem samochodów używanych do przewożenia gotowego towaru, a także do bieżącego zaopatrywania laboratorium w odpowiednie chemikalia.



To bolesna strata karteli, ponieważ sama kokaina była warta w hurcie kilka milionów euro.



