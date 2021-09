Koronawirus a impotencja. Legendarny wokalista przestrzega

Wokalista zespołu Iron Maiden Bruce Dickinson, który w ubiegłym miesiącu zakaził się koronawirusem, zaapelował do swoich męskich fanów, by się szczepili przeciwko COVID-19. Ostrzegł, że w efekcie mogą już nie stanąć na wysokości zadania.

Dickinson zachorował, mimo że – jak twierdzi – wcześniej się zaszczepił. W wywiadzie dla platformy radiowej SiriusXM powiedział, iż jednym z mniej znanych skutków ubocznych przebytej choroby jest zaburzenie erekcji.



Nie wyjawił, czy sam tego doświadczył, choć z kontekstu wynika, że nie, właśnie dzięki szczepionce. Nie musiał być hospitalizowany, a po tygodniu od wyzdrowienia wrócił mu węch i smak. Sądzi, że mogło jednak skończyć się znacznie gorzej.



– Mówi się o długoterminowych komplikacjach po COVID-19, jak cukrzyca, uszkodzenie mózgu, a nawet zaburzenia erekcji – powiedział. Jego zdaniem dwa pierwsze argumenty nie trafiają do wielu ludzi, zwłaszcza młodych mężczyzn, ale trzeci już powinien.





Poleca szczepionkę

– Nie powiedzieli ci o tym, kiedy kazali: „idź i zaszczep się”. Jest to jednak naprawdę dobry powód, by sięgnąć po, ponieważ COVID-19 sprawi, że twój ”willy” (penis w znaczeniu potocznym – przyp. red.) zwiędnie, bo zapalenie naczyń krwionośnych spowoduje problemy z jego ukrwieniem. Wtedy, chłopcze, czeka cię świat bólu – dodał.Dickinson udzielił tego wywiadu, promując. Wcześniej w wywiadzie dla magazynu „Rolling Stone” zaprotestował przeciwko pomysłom, by na koncerty wpuszczano jedynie osoby zaszczepione. Twierdzi, że szczepienie to „wolny wybór” i nie chce, by ludzi do tego zmuszano.