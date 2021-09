Chlewnia obok domów. Mieszkańcy protestują [WIDEO]

Mieszkańcy Żelech w powiecie płońskim protestują przeciwko budowie chlewni. Inwestycja ma powstać w pobliżu domów i pól uprawnych. Mieszkańcy obawiają się odoru i skażenia środowiska – informuje TVP3 Warszawa.

– Odległość tej inwestycji od budynków wynosi 180 metrów, a od strefy skażenia do moich budynków będzie 80 metrów. Do następnych sąsiadów jest 150 metrów, a odległość od skażenia tego obszaru 50 metrów – mówi Wiesława Rogowska, mieszkanka wsi.



Zielone światło na budowę chlewni ma wydać burmistrz miasta i gminy Sochocin Jerzy Ryziński.



– W Polsce jest taka procedura, że będę musiał przed wydaniem taką decyzję uzgodnić z organami, czyli Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Wodami Polskimi oraz sanepidem. Jeśli wszystkie te instytucje wyrażą pozytywną opinię, no to nie mam możliwości tego tytułu zablokować – przekonuje.



Zgodnie z przepisami przyjętymi przez samorządowców w 2005 r. tego typu inwestycja musi być oddalona od najbliższych zabudowań w odległości co najmniej jednego kilometra. To jedyna szansa mieszkańców na zablokowanie budowy chlewni.



Inwestor, z którym dziennikarze TVP próbują się skontaktować, nie odebrał telefonu.

