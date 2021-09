„Alarm!”. Emerytowani kolejarze walczą o mieszkania [WIDEO]

Emerytowani kolejarze nie kryją żalu do byłego pracodawcy – PKP. Mimo że przez lata poświęcali życie pracy, do dziś nie mogą wykupić mieszkań zakładowych. Polskie Koleje Państwowe bronią się, że są zaledwie zarządcą budynku, teren nie należy już do nich i mimo usilnych starań nie mogą go wykupić. Czy sprawa znajdzie rozwiązanie, które będzie po myśli byłych pracowników? Reporterzy programu „Alarm!” oceniają, że przerwać ten trwający ponad trzy dekady pat może wyłącznie PKP, ale dopiero wtedy, gdy spółka zamiast wyłącznie pieniędzy, weźmie pod uwagę również dobro byłych pracowników.

