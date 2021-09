Ewakuacja z Afganistanu. Sekretarze stanu i obrony USA w Katarze

Sekretarz stanu USA Antony Blinken i sekretarz obrony Lloyd Austin spotkali się w ad-Dausze z emirem Kataru Tamimem ibn Hamad as-Sanim podczas wizyty poświęconej między innymi ewakuacji z Afganistanu. Waszyngton podał, że w poniedziałek kraj opuściło czterech kolejnych obywateli USA.

Według Departamentu Stanu jednym z tematów rozmów z katarskim monarchą było ponowne otwarcie lotniska w Kabulu dla lotów międzynarodowych. Już w niedzielę wznowiono tam ruch krajowy, jednak USA mają nadzieję, że Katar, będący najważniejszym pośrednikiem rozmów z talibami, będzie w stanie wraz z Turcją umożliwić bezpieczne wyloty dla wszystkich uprawnionych obywateli i sojuszników USA.



Już przed przylotem Blinkena i Austina do ad-Dauhy resort dyplomacji podał, że w poniedziałek kraj opuściło czterech Amerykanów, przekraczając granicę z jednym z sąsiednich krajów. Miała być to pierwsza ewakuacja drogą lądową umożliwiona przez amerykańskich dyplomatów. Według ministerstwa talibowie byli świadomi tej akcji i nie sprawiali trudności.



Trudności z opuszczeniem Afganistanu mają jednak ci, którzy próbowali to zrobić drogą lotniczą, między innymi za pomocą lotów czarterowych. Ich sytuacja nie jest jednak jasna. Według organizatora jednego z takich lotów, organizacji PlanB, loty z ponad 4 tys. pasażerów są wstrzymywane ze względu na procedury sprawdzania list pasażerów przez Departament Stanu, zajmujące do kilku dni.



Z kolei najwyższy rangą republikański kongresmen w komisji ds. zagranicznych Michael McCaul stwierdził, że talibowie wstrzymują loty z lotniska w Mazar-i-Szarif mimo uzyskania akceptacji przez amerykański resort dyplomacji. McCaul stwierdził, że talibowie w efekcie traktują pasażerów jako zakładników.

Departament Stanu USA odpowiada

źródło: pap

„Rozumiemy obawy, które wielu ludzi czuje, próbując zorganizować czartery i inne środki opuszczenia Afganistanu. Nie mamy jednak personelu na miejscu, nie mamy środków powietrznych w kraju, ani nie kontrolujemy przestrzeni powietrznej – w Afganistanie, ani gdziekolwiek indziej w regionie. Biorąc pod uwagę te ograniczenia, nie mamy środków, by potwierdzić podstawowe szczegóły lotów czarterowych” – oświadczył w odpowiedzi Departament Stanu.. Szef dyplomacji miał wyrazić władzom kraju wdzięczność za jego rolę w dotychczasowej ewakuacji, podczas której amerykańska baza al-Udeid w Katarze była głównym punktem pośrednim dla dziesiątek tysięcy ewakuowanych Afgańczyków.Blinken ma też odwiedzić, które również stanowiły ważny punkt przerzutowy i gdzie wciąż przebywają Afgańczycy czekający na dalszą podróż. W Niemczech Blinken spotka się wirtualnie ze swoimi odpowiednikami z 20 państw na temat zapewnienia bezpiecznych podróży z Afganistanu i pomocy humanitarnej dla kraju.W poniedziałek Katar odwiedzi też szef Pentagonu Lloyd Austin, który uda się też do Kuwejtu i Bahrajnu – innych krajów regionu, które pomogły w ewakuacji – oraz Arabii Saudyjskiej.