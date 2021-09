Papież spotkał się z uchodźcami z Afganistanu

Papież Franciszek spotkał się z grupą uchodźców z Afganistanu i innych krajów – podał Watykan. Do spotkania doszło po projekcji filmu dokumentalnego „Franciszek” w Auli Pawła VI, na którą zaproszono około 100 uchodźców i bezdomnych.

Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni poinformował, że po projekcji w sali audiencji papież przyszedł pozdrowić zaproszonych widzów. Wśród nich, dodał, było około 20 Afgańczyków, którzy przybyli do Włoch w ostatnich tygodniach korytarzem powietrznym.



Franciszek, jak zaznaczył rzecznik, skierował do afgańskich uchodźców serdeczne słowa pocieszenia. To było pierwsze spotkanie papieża z ewakuowanymi Afgańczykami.



Organizatorzy projekcji rozdali wszystkim widzom paczki żywnościowe.





Papież o Afgańczykach

źródło: pap

W niedzielę na koncie papieża napojawił się wpis poświęcony Afgańczykom. „Oby wszyscy Afgańczycy, zarówno ci w ojczyźnie, ci w drodze oraz ci w krajach, które ich przyjmują, mogli żyć z godnością, w pokoju oraz w braterstwie ze swoimi sąsiadami” – napisano.Reżyserem filmu „Franciszek”, nominowanego do Oscara, jest Jewgienij Afinejewski, amerykańsko-izraelski reżyser rosyjskiego pochodzenia.