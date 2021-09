Ponadprzeciętna absencja posłów KO na ważnym głosowaniu. Mamy wyjaśnienie Borysa Budki

Aż 12 posłów KO nie wzięło udziału w głosowaniu nad uchyleniem rozporządzenia prezydenta RP o stanie wyjątkowym. To jeden z najwyższych odsetków absencji jeśli chodzi o to głosowanie – i to w formacji, która deklarowała zdecydowany sprzeciw wobec rozporządzenia. Przewodniczący klubu KO Borys Budka wyjaśnił portalowi tvp.info, że posłowie indywidualnie usprawiedliwili swoją nieobecność. Zabrakło m.in. Grzegorza Schetyny, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Marcina Kierwińskiego.

– Dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane w nadzwyczajnym trybie pomimo przerwy zarządzonej przez marszałek Sejmu do 15 września br. Każdy z posłów indywidualnie usprawiedliwił swoją nieobecność – przekazał nam Borys Budka odpowiadając na pytanie o to, czy klub zamierza wyciągnąć konsekwencje wobec wspomnianych posłów.



Wśród nieobecnych znaleźli się tak znani politycy, jak Małgorzatga Kidawa-Błońska, Grzegorz Schetyna, Katarzyna Lubnauer, Jan Grabiec, Kinga Gajewska czy Marcin Kierwiński. Nie głosował niemal co 10 poseł KO. Więcej, procentowo, nieobecnych było – jeśli chodzi o kluby poselskie – tylko w klubie Koalicji Polskiej (PSL), ale ten klub i tak wstrzymał się od głosu.





Źródło: sejm.gov.pl

KO deklarowała radykalne stanowisko

źródło: portal tvp.info, sejm.gov.pl

Zaledwie kilkadziesiąt minut wcześniej rozporządzenie prezydenta w imieniu klubu KO ostro skrytykował Tomasz Siemoniak, który twierdził, że jest to „akt niepoważny”, „nieadekwatny”, a rządzący nie przekazali uzasadnienia „stanu wyjątkowego w oparciu o przesłanki konstytucyjne”.Według Siemoniaka zabezpieczenie granicy można osiągnąć w inny sposób, np. zwiększając liczbę funkcjonariuszy Straży Granicznej. Polityk opozycji oskarżył rząd, że poprzez wprowadzenie stanu wyjątkowego chce zablokować teren przygraniczny dla przedstawicieli mediów. Twierdził wręcz, że to jedyny prawdziwy cel rozporządzenia.