MSWiA: Kilkuset Afgańczyków złożyło wnioski uchodźcze

Około 600 Afgańczyków ewakuowanych do Polski, czyli ok. 60 procent, złożyło już wnioski o udzielenie im ochrony międzynarodowej – poinformował w poniedziałek wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki. Jak dodał, dla Afgańczyków, którzy uzyskają status uchodźcy, przygotowywany jest program adaptacyjny.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zapytany został w RMF FM o sytuację afgańskich współpracowników Polskiego Kontyngentu Wojskowego oraz polskiej dyplomacji, którzy zostali ewakuowani z Kabulu do Polski. Osoby te zostały objęte opieką Urzędu do Spraw Cudzoziemców i trafiły do ośrodków dla cudzoziemców w kraju.





Wnioski o udzielenie pomocy międzynarodowej

Grodecki wyjaśnił, że ok. 60 procent z ponad tysiąca Afgańczyków, czyli ok. 600 osób, złożyło już wnioski o udzielenie im ochrony międzynarodowej. 17 osób, jak dodał, opuściło już ośrodki, ponieważ mogły wyjechać z Polski do innych państw, Holandii, Wielkiej Brytanii i Estonii.Wiceszef MSWiA zauważył, że udzielenie ochrony międzynarodowej ewakuowanym Afgańczykom nie ulega wątpliwości. – Namawiamy ich, że to jest bardzo dobra, najlepsza i najszybsza droga do legalizacji ich pobytu w naszym kraju – dodał.

Wnioski uchodźcze, jak wskazał, trafiają do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a pierwszy etap, podczas którego rozpatruje się je pod kątem bezpieczeństwa, będzie trwał około 30 dni.



Grodecki wyjaśnił, że po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku osoby te dostaną status uchodźcy i zostaną objęte ochroną państwa polskiego. Pytany, co dalej, tłumaczył, że przez 60 dni wsparcie tym osobom będzie jeszcze wypłacał Szef UdSC, a potem przejdą one pod opiekę powiatowych centrów pomocy rodzinie.



– W sensie formalnym, bo wiem, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad programem adaptacyjnym dla tych osób – podkreślił Grodecki. Wyjaśnił, że w międzyresortowym zespole ds. Afganistanu jest specjalna podgrupa, która przygotowuje te rozwiązania.

Wiceszef MSWiA w tym kontekście został też zapytany o tragiczne w skutkach zdarzenie w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku. Afgańska rodzina, która trafiła tam po ewakuacji z Kabulu, zjadła zebrane na terenie ośrodka grzyby, które okazały się trujące. Wskutek zatrucia zmarło dwóch chłopców, pięcio- i sześciolatek.





Postępowanie pod nadzorem prokuratury

źródło: pap

Grodecki zaznaczył, że jeszcze nie jest to wyjaśnione i przypomniał, że w tej sprawie toczy się postępowanie pod nadzorem prokuratury. Jak dodał, na dziś po zapoznaniu się z raportem i po rozmowach w UdSC wyklucza, aby powodem spożycia grzybów przez Afgańczyków był głód.UdSC zapewnia, że Afgańczycy pierwszego dnia po przybyciu do Polski otrzymali dwudaniowy obiad oraz suchy prowiant, a na co dzień mają w ośrodkach zapewnione trzy pełne posiłki dziennie i stały dostęp do ciepłych napojów.W środę w związku z zatruciem w Dębaku zostało wszczęte dochodzenie policyjne w sprawie o czyn z art. 160 par. 1 Kodeksu karnego, czyli narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim.