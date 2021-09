Kramek, Sterczewski, Kijowski i „babcia Kasia”. Zaplecze opozycji pod Sejmem [WIDEO]

Rozporządzenie prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego zostaje utrzymane – zdecydowali w poniedziałek posłowie, odrzucając wnioski KO i Lewicy. Przed Sejmem urządzono połączony z happeningiem protest przeciwników tej decyzji. Wśród jego uczestników są znani z aktywności na granicy z Białorusią: Bartosz Kramek z Fundacji Otwarty Dialog i poseł KO Franciszek Sterczewski. Manifestują też stali bywalcy antyrządowych zgromadzeń Mateusz Kijowski (były lider KOD) oraz aktywistka znana jako „babcia Kasia”.

Przeciw uchyleniu rozporządzenia ws. stanu wyjątkowego głosowało w poniedziałek wieczorem 225 posłów PiS, 8 posłów Konfederacji, 6 posłów Porozumienia i po trzech posłów: Kukiz'15 i koła Polskie Sprawy. „Za” było 114 posłów KO, 44 posłów Lewicy i 7 posłów Polski 2050.





Lewica grzmi o współpracy z Łukaszenką

Projekt uchwały ws. uchylenia prezydenckiego rozporządzenia złożył klub Lewicy. Szef klubu Krzysztof Gawkowski w trakcie sejmowej debaty przekonywał, że rządzącym nie chodzi o bezpieczeństwo Polaków, tylko o „cyniczne utrzymanie się przy władzy. – Usnarz Górny nie spadł z nieba, to rząd PiS go wykreował na spółkę z reżimem Łukaszenki. (...) Dyktator z Białorusi gra swoją grę, a prezes Kaczyński gra razem z nim – mówił poseł Lewicy.Po przegranym głosowaniu Gawkowski oceniał, że „przegrali bitwę, ale nie przegrali wojny o wolności i prawa obywatelskie”. Domagał się, by prezydent zmienił rozporządzenie i dopuścił na granicę z Białorusią przedstawicieli mediów.

Choć wcześniej rząd Łotwy ogłosił stan wyjątkowy w rejonach granicznych z Białorusią, a stan nadzwyczajny obowiązuje też na Litwie, sympatycy opozycji protestują przed Sejmem przeciwko wprowadzeniu stanu wyjątkowego w Polsce.



Happening przed Sejmem trwa od poniedziałkowego poranka, gdy grupa aktywistów zorganizowała „Obywatelski stan wyjątkowy”. Przekonują także, że „w akcie pokojowego oporu, wokół Sejmu powinny dziś stanąć jako żywe zasieki tysiące obywateli, którym nie jest wszystko jedno”.





Kramek i Sterczewski na proteście przed Sejmem

Wśród manifestantów nie zabrakło, który kilka dni temu z grupą 12 osób

Aktywista jest podejrzany przez ABW m.in. o pranie pieniędzy pod pozorem – jak twierdzi prokuratura – działalności związanej z obroną praw człowieka.



Na zdjeciach z manifestacji widać także posła KO Franciszka Sterczewskiego, który zasłynął rajdem na pograniczu, gdy próbował przedrzeć się przez grupę strażników granicznych i dotrzeć do koczujących po białoruskiej stronie imigrantów.



Na proteście pojawiła się m.in. także Katarzyna A., aktywistka nazywana przez lewicowe media jako „babcia Kasia”, która podczas jednego z wcześniejszych protestów miała naruszyć nietykalność cielesną oraz znieważyć policjantów.





Kolejne okazje dla białoruskiej propagandy?

Wśród uczestników antyrządowej manifestacji nie zabrakło też byłego lidera KOD