Alert epidemiczny w Hiszpanii. Powodem podejrzenie zakażenia wąglikiem

Służby sanitarne rządu wspólnoty autonomicznej Estremadury, na zachodzie Hiszpanii, wydały alert epidemiczny w związku z pojawieniem się prawdopodobnych przypadków zakażenia wąglikiem. Dotyczą one zarówno zwierząt, jak i ludzi.

Alert epidemiczny został ogłoszony w piątek - potwierdziły w poniedziałek hiszpańskie media.



Według powołującej się na źródła w rządzie Estremadury rozgłośni Cope dotychczas doszło do „licznych i prawdopodobnych zakażeń wąglikiem”. Wystąpiły one zarówno u ludzi, jak i zwierząt.



Departament rolnictwa regionalnego rządu Estremadury podał madryckiej rozgłośni, że skierowano już do badania próbki pochodzące od dwóch zainfekowanych zwierząt.



„Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z zakażeniami wąglikiem” – podało w poniedziałek radio Cope.

Hiszpańska rozgłośnia ustaliła, żeZwierzę miało wcześniej silne objawy tej choroby.Wąglik, który wywołuje Gram-dodatnia bakteria nazywana laseczką wąglika, wcześniej pojawiał się w Hiszpanii w latach 90. XX w. Według służb sanitarnych tego kraju najczęstsze przypadki infekcji dotyczyły bydła, koni oraz kóz.