Tragedia w magazynie Amazona. Nie żyje jeden z pracowników

Tragedia w magazynie Amazona w Sadach (woj.wielkopolskie). Nie żyje 49-letni pracownik. Do śmierci doszło na porannej zmianie.

Informację tą potwierdziła poznańska policja. „Ciało standardowo zostało zabezpieczone do dyspozycji prokuratury. Pracownik wcześniej chorował” – przekazała młodsza aspirant Marta Mróz, cytowana przez Radio Poznań.



Jak podała stacja, to nie pierwsze takie zdarzenie w Amazonie w Sadach. W zeszłym roku miało dojśc do podobnego; wtedy zmarła 40-letnia pracownica.



