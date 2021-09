Karta Polaka elementem „ataku hybrydowego”? Kolejny antypolski pomysł Mińska

Reżim Aleksandra Łukaszenki zamierza oficjalnie uznać Kartę Polaka za element prowadzonej przez Polskę wobec Białorusi wojny hybrydowej. Chodzi o częściowe zakazanie Karty na terytorium Białorusi. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu kilku tygodni. Takie informacje przekazał jeden z białoruskich dzienikarzy.

O sprawie poinformował – powołując się na źródła kuluarowe – związany z reżimem dziennikarz Ihar Tur. Jego zdaniem „wokół obrotu tym niejasnym dokumentem na terytorium Białorusi już od dawna pojawiało się wiele wątpliwości”.



„Karta Polaka ma oficjalnie zostać uznana za element ataku hybrydowego. W kuluarach mówią, że właśnie teraz jest przygotowywana decyzja (rozwiązanie) w tej sprawie, w najbliższych tygodniach zostanie ona sformalizowana” – pisze Tur na swoim koncie na Telegramie.



Dziennikarz twierdzi, że chodzi o częściowe zakazanie dokumentu na terytorium Republiki Białorusi, ale że rzekomo „celem nie jest ograniczenie praw etnicznych Polaków, którzy naprawdę są etnicznymi Polakami”, ale o „przyjmowanie Karty dla biznesu lub czegoś jeszcze innego”.

źródło: politnavigator.net

Karta Polaka to dokument wydawany osobom nie będącym obywatelami RP, stwierdzający przynależność do narodu polskiego. Uprawnia m.in. do opieki konsularnej, podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach co obywatele polscy, zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę oraz czy odbywania studiów oraz korzystania innych form kształcenia, uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych i szeregu innych prerogatyw.