Szef BBN w Sejmie: Poziom zagrożenia najwyższy od czasów rozpadu ZSRR

- Widzimy korelację kryzysu migracyjnego i ćwiczeń Zapad. Poziom zagrożenia w tej chwili może być największy od czasu rozpadu Związku Radzieckiego – oświadczył podczas debaty w Sejmie przewodniczący prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Ocenił, że podstawowym powodem wprowadzenia stanu wyjątkowego na pograniczu „jest szczególne zagrożenie bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej spowodowane polityką państwa białoruskiego”.

Posłowie zajmują się rozporządzeniem prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. Obowiązuje on od czwartku w części województw podlaskiego i lubelskiego i obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta, wydanego na wniosek Rady Ministrów.



- Podstawowym powodem jest szczególne zagrożenie bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej spowodowane polityką państwa białoruskiego. Obecna sytuacja ma tendencję do eskalacji w bardzo niekorzystnym kierunku – tłumaczył posłom szef BBN.





Manewry Zapad

Wniosek o uchylenie stanu wyjątkowego złożyła Lewica

Apel o „zrozumienie i akceptację” decyzji prezydenta

- Drugim elementem jest ćwiczenie Zapad. Te ćwiczenia przybierały zawsze agresywny charakter, skierowany przeciwko państwom zachodnim. Niepokoi nas, że te ćwiczenia po raz pierwszy będą na taką skalę. Ponad 200 tys. żołnierzy, a także fakt, że będą odbywały się w pobliżu polskiej granicy – dodałJak zauważył, można dostrzec „korelację kryzysu migracyjnego i ćwiczeń Zapad”. – Poziom zagrożenia w tej chwili może być największy od czasu rozpadu Związku Radzieckiego – ocenił.– Pan prezydent uznał za zasadne przesłanki do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Za tą decyzją stała intencja uzyskania efektu prewencji, ale także zdolności do szybkiego reagowania struktur państwa wobec nieprzewidywalnych scenariuszy, jakie mogą być realizowane – przekonywał przewodniczący Biura Bezpieczeństwa Narodowego.W piątek do marszałek Sejmu wpłynął projekt uchwały autorstwa klubuw sprawie uchylenia prezydenckiego rozporządzenia. W uzasadnieniu do projekt podkreślono, że rząd we wniosku do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego ani „w późniejszych komunikatach” nie uzasadnił „w sposób wyczerpujący powodów, dla których miałby zostać wprowadzony stan wyjątkowy”.Sejm może uchylić rozporządzenia prezydenta bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Głosowanie w tej sprawie jest przewidziane na godz. 19. Podczas swojego wystąpienia w Sejmie szef BBN Paweł Soloch powiedział, że „prezydent Andrzej Duda liczy, że zarówno powody wydania rozporządzenia ws. wprowadzenia stanu wyjątkowego, jak i jego treść spotkają się ze zrozumieniem i akceptacją posłów”.