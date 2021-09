Stan wyjątkowy. Kamiński o dowodach zebranych przez polskie służby [WIDEO]

Z Łukaszenką damy sobie radę, ale wy nam nie przeszkadzajcie – zwrócił się do opozycji szef MSWiA i minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. W trakcie sejmowej debaty dot. stanu wyjątkowego mówił o „zorganizowanej przez państwo białoruskie wielkiej operacji turystyki migracyjnej”, której celem jest wywołanie kryzysu na granicy z Polską i państwami UE. Przekonywał, że jeśli imigranci, cynicznie wykorzystywani przez Łukaszenkę, nie przejdą łatwo do Unii Europejskiej, ten kryzys się skończy.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński powiedział w Sejmie, że nasz kraj będzie twardo bronił prawa międzynarodowego i szczelności polskiej granicy. Posłowie zajmują się wnioskiem prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego.





Stan wyjątkowy. Debata w Sejmie

Kamiński: Nie chcemy incydentów w trakcie „Zapad-2021”

Minister Kamiński przekonywał, że jeżeli – jako kraj – „nie będziemy działali skutecznie i konsekwentnie, zaleje nas fala uchodźców i nielegalnych imigrantów”.– Z Łukaszenką damy sobie radę, ale wy nam nie przeszkadzajcie i zróbcie to w imię lojalności państwowej i imię lojalności wobec waszych wyborców, również naszych obywateli niezależnie od ich poglądów politycznych. Tak, taka jest sytuacja, są elementy zagrożenia suwerenności naszego kraju i integralności granic naszego państwa. Niebezpieczeństwo jest realne. My nie straszymy nikogo, tylko przedstawiamy fakty – powiedział Mariusz Kamiński w trakcie debaty w Sejmie.Mówił, że Alaksandr Łukaszenka chce stworzyć w północno-wschodniej Europie kolejny wielki szlag migracyjny. – To jego odwet za wsparcie, jakie UE, Polska i Litwa dają białoruskiej opozycji – podkreślił szef MSWiA.– Państwo białoruskie organizuje wielką operację turystyki migracyjnej. Jakie są dowody:; tam nie ma w tej chwili kryzysu politycznego, wojny domowej. Wiemy, że (białoruski) reżim uruchomił połączenia z Libanem, prowadzone są rozmowy w Maroku, w Pakistanie nt. otworzenia rejsów przez białoruskie linie lotnicze. Potencjał stworzenia wielkiego kryzysu migracyjnego wywołanego w sztuczny sposób przez Łukaszenkę jest wielki – jeśli uzna, że polska granica jest granicą fikcyjną. Musimy skutecznie temu przeciwdziałać – apelował Kamiński.Minister podkreślił przy tym, że jeśli imigranci, cynicznie – jak mówił – wykorzystywani przez Łukaszenkę, nie przejdą łatwo do Unii Europejskiej, ten kryzys się skończy. – Jemu (Łukaszence – red.) nie będzie opłacało się ściągać kolejnych imigrantów z całego świata, kiedy oni zostają na Białorusi, kiedy nie osiąga swoich celów – argumentował szef MSWiA.Odnosząc się do rosyjsko-białoruskich ćwiczeń „Zapad-2021” minister Kamiński podkreślił, że ich istotnym elementem są działania wojsk specjalnych białoruskich i rosyjskich nad naszą granicą.– Mają ćwiczyć „zwalczanie grup dywersyjnych przechodzących z terenu Polski na teren Białorusi. Kilka kilometrów od naszej granicy, pod Brześciem jest poligon; pod Grodnem są poligony. Grupy bojowe już od piątku będą krążyły wokół polskiej granicy. Nie chcemy żadnego incydentu wywołanego przez osoby nieodpowiedzialne – niezależnie od tego, czy są to osoby nieodpowiedzialne, niezależnie od tego, czy robią to z głupoty czy z porywu serca – mówił.Podkreślił, że nie chce „przypadkowych dramatycznych sytuacji”. – Nie chcemy dać ćwiczącym komandosom rosyjskim czy białoruskim jakiegokolwiek pretekstu do dramatycznych sytuacji na granicy. Dlatego musimy mieć na wrzesień wolny ten 3-kilometrowy pas wokół granicy – wyjaśnił minister.

