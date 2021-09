Triumfalny weekend w TVP. Anteny główne zajęły pozycję lidera

Kolejny sukces Telewizji Polskiej. Anteny główne zajęły pozycję lidera, a TVP Sport zakwalifikował się do TOP10 anten weekendu. Według MOR mecz Eliminacji do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej San Marino-Polska zgromadził w momencie największej oglądalności ponad 4,7 mln widzów. Z kolei najliczniej oglądany koncert festiwalowy „Od Opola do Opola” obejrzało w piątek, w piku prawie 3,3 mln widzów (MOR) łącznie w TVP1 i TVP Polonia.

Jak podaje TVP, w niedzielę, 5 września mecz San Marino-Polska zgromadził w TVP2 największą widownię weekendu. Spotkanie Polaków podczas Eliminacji do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej obejrzało średnio 3,9 mln widzów (MOR - model oglądalności rzeczywistej) oraz 2,9 mln widzów (NAM - Nielsen Audience Measurement), zapewniając antenie udziały na poziomie 22,4 proc.



Dużą oglądalnością cieszył się również 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Tegoroczne wydarzenie zainaugurował koncert „Od Opola do Opola”, którego widownia w piątek, 3 września wyniosła 2,9 mln widzów (MOR) oraz 2,3 mln widzów (NAM). Koncert zapewnił antenom TVP1 i TVP Polonia udziały na poziomie 19,3 proc. Był to najliczniej oglądany koncert tegorocznego festiwalu.



W niedzielę widzowie i publiczność amfiteatru mogli natomiast przypomnieć sobie największe przeboje Krzysztofa Krawczyka. Koncert „Krzysztof Krawczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną” obejrzało według MOR 2,9 mln widzów w piku oraz 1,9 mln osób według NAM. Średnia widownia transmisji wyniosła 2,5 mln widzów (MOR) oraz 2,3 mln widzów (NAM), a łączne udziały TVP1 i TVP Polonia kształtowały się na poziomie 13,7 proc.



Do najliczniej oglądanych koncertów festiwalowych wpisały się też „Wielkie przeboje małego ekranu” – widownia w piku wyniosła 2,7 mln widzów (MOR) oraz 2,3 mln widzów (NAM). Średnio koncert w sobotę obejrzało 2,1 mln osób (MOR) oraz 1,8 mln widzów (NAM) z udziałami 14,5 proc. dla TVP1 i TVP Polonia.

źródło: TVP

W TOP10 najliczniej oglądanych programów weekendu znalazł się również rozegrany 4 września mecz Mistrzostw Europy w Siatkówce Mężczyzn. Spotkanie Polaków z Serbią zgromadziło w TVP2 w piku 1,9 mln widzów według NAM oraz 1,7 mln widzów (MOR).Liderami weekendu zostało: w sobotę TVP1, a w niedzielę dla TVP2. TVP Sport w niedzielę z udziałami na poziomie 2,8 proc. zakwalifikował się do TOP10 najliczniej oglądanych anten.