Premier do opozycji w Sejmie: Powinniście przeprosić za festiwal żenady Kramka i Frasyniuka [WIDEO]

„Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę” – te słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego dzisiaj stają się faktem, z którym każdy musi się liczyć. Dzisiaj widzimy, że w Moskwie i w Mińsku rozpisane są scenariusze, które zagrażają suwerenności Polski – mówił w poniedziałek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. W czasie debaty dotyczącej stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią szef rządu ocenił, że część polityków opozycji „odgrywa rolę oklaskiwaną” przez reżimy Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina. Domagał się też przeprosin za „haniebne” słowa i czyny Władysława Frasyniuka, Bartosza Kramka czy Lecha Wałęsy.

Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu zaapelował do wszystkich sił politycznych o poparcie dla stanu wyjątkowego.– Dzięki temu będziemy w stanie zapewnić lepsze bezpieczeństwo naszym funkcjonariuszom, a jednocześnie będziemy w stanie chronić przed nielegalną imigracją i nie będziemy grali w tej orkiestrze, której dyrygenci w Mińsku i w Moskwie cieszą się z tego, jeśli w naszym parlamencie wokół tego jest kłótnia. Dawniej takie działania były traktowane jak narodowa zdrada. Dziś wierzę, że to jest po prostu naiwność, głupota, chęć zbicia politycznego kapitału na tym, co się tam dzieje – mówił szef rządu.Przypomniał pokazane na poniedziałkowej konferencji prasowej materiały dowodzące, że imigranci z Syrii i Iraku są dowożeni przez służby białoruskiego reżimu na polskie pogranicze.– Na arenie międzynarodowej dzisiaj, na wschodniej granicy Unii Europejskiej, na wschodniej granicy państwa polskiego, mamy do czynienia z szeroko zakrojoną prowokacją polityczną – ocenił Morawiecki.Zwrócił się także do opozycji, przypominająco polskich żołnierzach czyna granicy z Białorusią. – To, co zrobili przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, współpracujący bardzo blisko z wami, pan Frasyniuk czy pan Kramek, to festiwal żenady. To tak naprawdę wielki wstyd. Nie dziwię się, że teraz chowacie głowy, że jest wam z tego powodu przykro, ale powinniście głośno przeprosić – mówił premier w Sejmie.