Zwłoka w ocenie Krajowego Planu Odbudowy. Jest stanowisko wiceszefa KE

W polskim Krajowym Planie Odbudowy (KPO) nadal są pewne kwestie wymagające rozwiązania – oświadczył w poniedziałek na konferencji prasowej wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis. Dodał, że KE pozostaje w kontakcie z władzami w Warszawie.

– Jeśli chodzi o polski Krajowy Plan Odbudowy, to jego ocena wciąż trwa. Podstawą tej oceny są kryteria wymienione w rozporządzeniu dotyczącym Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF) – powiedział Dombrovskis po nieformalnej wideokonferencji unijnych ministrów finansów i gospodarki.



– Jest 11 głównych kryteriów, 11 elementów, które oceniamy w każdym KPO. Wciąż są pewne sprawy wymagające rozwiązania w (polskim) planie, jesteśmy w ciągłym kontakcie z polskimi władzami. Są one zatem świadome kwestii, które powinny być rozwiązane, by zakończyć proces oceny. Przyglądamy się (też) sprawie prymatu prawa unijnego i jej potencjalnym implikacjom dla polskiego KPO – dodał wiceprzewodniczący KE.



Dombrovskis zastrzegł, że nie może zbyt szczegółowo komentować sprawy, która cały czas jest przedmiotem dyskusji Komisji i Polski.

Dopytywany o KPO Węgier wyjaśnił, że termin oceny w tym przypadku został przedłużony do końca września. – Prace nad planami krajowymi, zarówno oceny, jak i zatwierdzanie, będą kontynuowane jesienią. Pozostaje to sprawą pilną, abyśmy mogli właściwie rozpocząć odbudowę Europy – stwierdził przedstawiciel KE.