Atak nożownika na Śląsku. Napadł przy wejściu do ogródków działkowych

Policja zatrzymała 22-letniego nożownika, który zaatakował trzy osoby, gdy wychodziły z ogródków działkowych. Dwie ranne osoby trafiły do szpitala. Funkcjonariusze ustalają motywy i okoliczności tego zdarzenia.

Sytuacja miała miejsce w sobotę przy wejściu do ogródków działkowych przy ulicy Sadowej w Tychach (woj. śląskie). 22-letni mężczyzna zaatakował nożem trzech mężczyzn, którzy wychodzili z ogródków działkowych.



W wyniku ataku dwie poszkodowane osoby trafiły do szpitala. Jedna z nich musiała przejść operację.



„Pokrzywdzeni w wieku 42,44 oraz 51 lat doznali ran ciętych oraz kłutych. Jeden z nich został opatrzony na miejscu, dwóch zostało przetransportowanych do szpitala” – powiedziała asp.szt. Barbara Kołodziejczyk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tychach, cytowana przez „Dziennik Zachodni”.



22-letni napastnik został zatrzymany przez policję. W jego sprawie prowadzone jest teraz śledztwo - pod kątem bójki z użyciem niebezpiecznego narzędzia.



