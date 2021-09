Sejmowa debata nt. stanu wyjątkowego. Opozycja chce uchylić rozporządzenie prezydenta

Sejm rozpatruje rozporządzenie prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Parlamentarna debata rozpoczęła się w poniedziałek po godz. 16:30. Lewica, która zgłosiła projekt uchwały uchylającej prezydenckie rozporządzenie zapewnia, że jednogłośnie podjęła decyzję dot. głosowania. Podobnie zniesienia stanu wyjątkowego domaga się Koalicja Obywatelska. Jak informowała Straż Graniczna, tylko w miniony weekend odnotowano ponad 321 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej; wszystkie udaremniono.

Uzasadniając wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym, rząd argumentował to sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki prowadzi „wojnę hybrydową”, używając do tego migrantów, a także zbliżającymi się manewrami wojskowymi Zapad. Wskazywano, że Polska musi zapewnić bezpieczeństwo swojej wschodniej granicy, która jest jednocześnie granicą UE.



Przypomnijmy – w czwartek w pasie przygranicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, zaczął obowiązywać stan wyjątkowy. Obejmuje on 183 miejscowości. Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta stan wyjątkowy został wprowadzony na 30 dni, tak jak chciała tego Rada Ministrów.





KO poprze uchwałę Lewicy?

W piątek do marszałek Sejm Elżbiety Witek wpłynął projekt uchwały autorstwa klubu Lewicy ws. uchylenia prezydenckiego rozporządzenia. W uzasadnieniu do projekt podkreślono, że rząd we wniosku do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego ani „w późniejszych komunikatach” nie uzasadnił „w sposób wyczerpujący powodów, dla których miałby zostać wprowadzony stan wyjątkowy”.Najprawdopodobniej klub KO wypowie się przeciw stanowi wyjątkowemu, czyli za wnioskiem Lewicy. Sejm może uchylić rozporządzenia prezydenta bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.W poniedziałek podczas posiedzenia Sejmu prezydenckie rozporządzenie przedstawiał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.– Poziom zagrożenia przy naszej wschodniej granicy może być obecnie największy od czasu rozpadu Związku Radzieckiego – ostrzegał przedstawiciel prezydenta.Tylko w niedzielę było ponad 120 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wszystkie zostały udaremnione –ppor. Anna Michalska.