Wzniecił pożar w zabytkowym klasztorze. Policja zatrzymała bezdomnego

33-letni bezdomny przyznał się do spowodowania pożaru w zabytkowym klasztorze w Warcie (woj. łódzkie). Pijany mężczyzna zasnął z papierosem w konfesjonale. Spaliło się tylko siedzisko - podała w poniedziałek rzeczniczka sieradzkiej policji asp. szt. Agnieszka Kulawiecka.

Rzeczniczka potwierdziła zatrzymanie sprawcy wzniecenia piątkowego pożaru w zabytkowym, powstałym w XV wieku, klasztorze Bernardynów w miejscowości Warta (Łódzkie).



Jak dodała, po otrzymaniu wezwania z klasztoru na miejsce przyjechali policjanci i technik kryminalistyki. – Spaliło się tapicerowane siedzisko oraz nadpaliły elementy konstrukcji konfesjonału – poinformowała Kulawiecka.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo



– Uruchomienie systemu przeciwpożarowego i szybka reakcja jednego z zakonników zapobiegły rozprzestrzenieniu się ognia na pozostałą część świątyni – relacjonowała. Wartość zniszczonej części konfesjonału oszacowano na ok. 1 tys. zł.



Jak podała rzeczniczka, policjanci szybko wpadli na trop osoby, która mogła wzniecić ogień. – Kompletnie zaskoczonego mężczyznę, już dwie godziny po zdarzeniu, policjanci znaleźli na poddaszu jednej z kamienic na terenie Warty. Był pod wpływem alkoholu. Unoszący się zapach spalenizny oraz osmolone ubranie wyraźnie potwierdzały podejrzenia policjantów – przekazała.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

33-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania, przyznał się, że to on spowodował pożar konfesjonału zasypiając tam z zapalonym papierosem.Mężczyzna usłyszał prokuratorski zarzut „usiłowania sprowadzenia pożaru zagrażającemu mieniu w znacznych rozmiarach” –podała Kulawiecka. Bezdomny został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.