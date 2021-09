Wiceminister chce zaskarżyć KE. „Polityczny szantaż eurokratów”

Komisja Europejska wstrzymuje się z akceptacją polskiego Krajowego Planu Odbudowy. W ocenie wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego jest to naruszenie praworządności. „Polska powinna wezwać KE do działania i zaskarżyć ją zgodnie z art. 265 TFUE” – przekonuje.

Komisarz Unii Europejskiej do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni potwierdził w ubiegłym tygodniu, że Bruksela wstrzymuje się z akceptacją polskiego planu odbudowy.



Powiedział, że jest to związane z dyskusją o nadrzędności prawa unijnego w Polsce. Nie powoduje odebrania Polsce 57 mld euro, ale znacząco wydłuża procedury zatwierdzenia funduszy.



„Polityczny szantaż eurokratów stanowi naruszenie praworządności. Chcąc ingerować w niezawisłość polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Komisja Europejska nie dotrzymała upływającego 1 sierpnia terminu oceny KPO” – ocenił w sieci Marcin Romanowski.



Jego zdaniem w ten sposób Komisja naruszyła unijne rozporządzenie ustanawiające Instrument Odbudowy, a konkretnie art. 19.

Wiceminister sprawiedliwości przypomina, że prawo Unii Europejskiej obowiązuje nie tylko państwa członkowskie, ale przede wszystkim unijne instytucje.



„Próba narzucenia supremacji prawa UE odbywa się kosztem Polaków, którzy do tej pory nie otrzymali 13 proc. zaliczki z Funduszu Odbudowy. W tym czasie np. Niemcy już korzystają z unijnego funduszu” – zaznaczył.



Marcin Romanowski napisał także, iż „pozbawiona obiektywnych podstaw i motywowana politycznie bezczynność Komisji Europejskiej stanowi złamanie unijnego rozporządzenia”.



„Tym samym, Polska powinna wezwać KE do działania i zaskarżyć ją zgodnie z art. 265 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej” – podsumował.



O czym dokładnie mówi ten przepis? Wskazuje, że „jeśli Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada, Komisja lub Europejski Bank Centralny, z naruszeniem Traktatów, zaniechają działania, państwa członkowskie i inne instytucje Unii mogą wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu stwierdzenia tego naruszenia”. Niniejszy artykuł ma zastosowanie, na tych samych warunkach, do organów i jednostek organizacyjnych Unii, które zaniechają działania.

