Jak popełnić przestępstwo i uniknąć konsekwencji? Sędzia instruuje [WIDEO]

– Powinna pani wybrać się z dużą grupą ludzi na ten teren (obowiązywania stanu wyjątkowego – red.), tam poddać się represji, a następnie zakwestionować to w sądzie – powiedział sędzia Waldemar Żurek pytany o to, „jak złożyć protest” przeciwko wprowadzeniu stanu wyjątkowego.

Pytanie to zadała sędziemu mieszkanka Wejherowa, która zasugerowała, że wprowadzenie stanu wyjątkowego w pogranicznych miejscowościach dwóch wschodnich województw wskazuje, że „po ulicach Wejherowa” mogą niebawem „jeździć czołgi”.



Przeczytaj też: Nowe informacje z granicy. Premier: Zatrzymujemy współpracowników służb białoruskich



– Powinna pani wybrać się z dużą grupą ludzi na ten teren, tam poddać się represji, a następnie zakwestionować to w sądzie powszechnym – odpowiedział Żurek. Dziennikarz Maciej Stańczyk spytał na Twitterze, czy jest to „podżeganie do popełnienia przestępstwa”.

Czy sędzia Żurek podżega do popełnienia przestępstwa? ��

W Wejherowie padło pytanie: Jak skutecznie i gdzie złożyć protest na wprowadzenie stanu wyjątkowego?

Żurek: Powinna Pani wybrać się na ten teren, tam poddać się represji, a następnie zakwestionować to w sądzie... ��‍♂️ pic.twitter.com/XhuHJZ5dbO — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) September 6, 2021

źródło: Twitter

wprowadził na wniosek rządu stan wyjątkowy w 183 miejscowościach położonych przy granicy z Białorusią od czwartku, 2 września. Rząd wskazywał, że jest to reakcja na wojnę hybrydową prowadzoną przezW poniedziałek Sejm ma zająć się wnioskiem o uchylenie rozporządzenia prezydenta, złożonym przez opozycję.