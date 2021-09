Ostatnia rura Nord Stream 2

Na dnie Bałtyku ułożona została ostatnia rura gazociągu Nord Stream 2, teraz nastąpi połączenie dwóch odcinków rurociągu leżących, odpowiednio, w wodach niemieckich i duńskich – podał w poniedziałek operator gazociągu, spółka Nord Stream 2 AG. Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow przekazał wcześniej, że instalacja ma zacząć działać „za kilka dni”; wspomniał też o USA.

W komunikacie spółka Nord Stream 2 oświadczyła, że ma zamiar uruchomić gazociąg do końca 2021 roku.





Szef rosyjskiej dyplomacji: Biden rozumie

źródło: PAP, portal tvp.info

Krótko wcześniej w poniedziałekpowiedział, że Nord Stream 2 „będzie dobudowany za kilka dni i zacznie działać”. Na konferencji w Petersburgu ocenił, że administracja prezydenta USA„nadal jest przeciwna temu projektowi, ale rozumie, że zatrzymanie go jest niemożliwe”.Dziennik „Kommiersant” podał 22 sierpnia, że ukończenie Nord Stream 2 planowane jest do 12 września. Gazeta powołała się na komunikat niemieckiego regulatora żeglugi o pracach prowadzonych przez rosyjski statek Fortuna. Jednostka ta miała dobudować odcinek rurociągu o długości 13-14 km w wodach Niemiec.Wcześniej w mediach pojawiała się data 23 sierpnia jako– dwunitkowa magistrala wiodąca z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie – ma transportować 55 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Budowie rosyjsko-niemieckiego rurociągu sprzeciwiają się Polska, Ukraina, państwa bałtyckie i USA. Krytycy Nord Stream 2 argumentują m.in., że projekt ten zwiększy zależność Europy od rosyjskiego gazu oraz rozszerzy wpływ Kremla na politykę europejską.