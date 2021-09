Po pięciu dniach poszukiwań odnaleziono 61-latka spod Rawy

Po pięciu dniach intensywnych poszukiwań 61-letniego mieszkańca gminy Rawa Mazowiecka odnaleziono go pod Sochaczewem. Prawdopodobnie podwiózł go tam przypadkowy kierowca. Mężczyzna trafił już pod opiekę rodziny.

Zgłoszenie o zaginięciu 61-letniego mieszkańca gminy Rawa Mazowiecka dotarło do policji 1 września. Wynikało z niego, że dzień wcześniej, około godz. 16.30, mężczyzna był widziany w pobliżu miejscowości Linków.



Po tym słuch o nim zaginął; nie wrócił do domu, ani nie nawiązał kontaktu z bliskimi.



– Od chwili zgłoszenia rawscy policjanci prowadzili poszukiwania 61-latka wspólnie z rodziną, lokalnymi mieszkańcami, strażakami Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariuszami policji z Łodzi. W tych działaniach wykorzystywane były psy tropiące oraz śmigłowiec – przekazała rzeczniczka rawskiej policji Agata Krawczyk.



Dopiero w niedzielne popołudnie po godz. 17 zaginiony został odnaleziony w jednej z miejscowości pod Sochaczewem. Prawdopodobnie podwiózł go tam przypadkowy kierowca.



Los obcego mężczyzny, który przez kilka dni kręcił się po okolicy, zaniepokoił mieszkańców; poinformowali służby. Funkcjonariusze po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych potwierdzili, że to zaginiony mieszkaniec powiatu rawskiego. 61-latek cały i zdrowy został przekazany pod opiekę rodziny.



