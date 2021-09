Poseł alarmuje o ataku hakerskim. „Logowanie zarejestrowano w Wietnamie”

Norbert Kaczmarczyk z Solidarnej Polski przekazał, że jego osobisty profil na Facebooku stał się przedmiotem ataku hakerskiego. „Wszystkie publikowane wówczas treści i wysyłane wiadomości były skutkiem cyberataku” – zapewnia.

„Bardzo dziękuję wszystkim za czujność i za to, że wielu z was sygnalizowało nieprawidłowości” – napisał w sieci Norbert Kaczmarczyk.



Zaznaczył, że odzyskał już kontrolę nad profilem prywatnym na Facebooku, ale w dalszym ciągu pracuje nad odzyskaniem profilu publicznego: Norbert Kaczmarczyk Poseł na Sejm RP.



„Profil ten na chwilę obecną administrowany jest przez osobę logującą się na Filipinach” – ujawnił.



„Podobny problem dotyczy konta publicznego mojego brata, do którego miałem dostęp - Konrad Kaczmarczyk - Rolnictwo z Pasją” – dodał poseł.



Na koniec Norbert Kaczmarczyk zaapelował do internautów i znajomych, by jeśli mają taką możliwość, zgłaszali administratorom, że z tymi kontami jest problem.

Mój osobisty profil na Facebooku stał się przedmiotem ataku hakerskiego. Wszystkie publikowane wówczas treści i wysyłane wiadomości były skutkiem cyberataku. W dalszym ciągu pracuję nad odzyskaniem profilu publicznego: Norbert Kaczmarczyk Poseł na Sejm RP. pic.twitter.com/kZOLWOoVO0 — Norbert Kaczmarczyk (@N_Kaczmarczyk) September 6, 2021

