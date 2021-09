Były herszt gangu Wisła Sharks nie ma pieniędzy, by wyjść z aresztu

Paweł M. „Misiek”, lider bojówki pseudokibiców Wisły Kraków, może wyjść na wolność jeśli wpłaci 850 tys. zł poręczenia – tak kilka dni temu zdecydował krakowski sąd. Teraz pełnomocnik M. poinformował, że jego klient nie ma takich pieniędzy.

O sprawie pisze „Gazeta Krakowska”. Kilka dni temu Sąd Apelacyjny w Krakowie pozwolił Pawłowi M. na opuszczenie tymczasowego aresztu, gdzie czeka na proces, pod warunkiem, że wpłaci 850 tys. zł. poręczenia.



Zażalenie na taką decyzję sądu nie złożyła krakowska prokuratura. Jak się okazuje, zażalenie w tej sprawie złożył pełnomocnik „Miśka”.



„Mój klient może wpłacić 100 tys. poręczenia, a resztę kwoty jesteśmy w stanie uregulować hipotekami na nieruchomości. Zażalenie w tej sprawie złożyliśmy do sądu Apelacyjnego w Krakowie. Termin posiedzenia, na którym zażalenie zostanie rozpatrzone, nie został jeszcze wyznaczony” – mówi gazecie Andrzej Mucha, adwokat lidera bojówki pseudokibiców Wisły Kraków.



Mecenas dodaje, że już wcześniej proponował sądowi założenie hipoteki na wyznaczoną kwotę, ale sąd domaga się gotówki. Gazeta przypomina, że złożenie zażalenia przez adwokata M. oznacza, że mężczyzna w najbliższych dniach nie wyjdzie na wolność.



„Misiek” został zatrzymany w jednej z włoskich miejscowości. Do aresztu trafił w październiku 2018 r. Mężczyzna zdecydował się pójść na współpracę z prokuraturą.



Może to doprowadzić do nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec podejrzanego, jeśli ten ujawni całą swą działalność przestępczą i osoby biorące udział w procederze. W swoich wyjaśnieniach M. pogrążył byłego kompana i wspólnika, z którym razem zasiądą na ławie oskarżonych.



Gang, którego trzon stanowili kibole Wisła Sharks, zajmował się polowaniem głównie na kiboli innych krakowskich drużyn: Cracovii i Hutnika. Słowo „polowanie” idealnie oddaje działania Sharksów, którzy, uzbrojeni głównie w maczety, regularnie wyruszali na ulice miasta w poszukiwaniu „śmiertelnych wrogów”. Ale krwawe porachunki były traktowane przez kiboli bardziej jako „hobby”.



