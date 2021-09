Stan wyjątkowy. Min. Kamiński: będą rekompensaty dla firm

Zapewnimy rekompensaty w wysokości 65 proc. udokumentowanego przychodu uzyskiwanego w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających wprowadzenie stanu wyjątkowego dla firm z pasa granicznego z Białorusią – poinformował minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński.

Na wspólnej konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra spraw wewnętrznych iprzedstawiciele rządu zapewnili, że w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pokrycie strat związanych z ograniczeniem działalności.



Premier podkreślił, że projekt ustawy w tej sprawie jest gotowy i w ciągu dwóch dni ma on zostać przyjęty przez rząd. Następnie – jak dodał – w trybie nadzwyczajnym zostanie on skierowany do prac w Sejmie, by pieniądze mogły w ciągu najbliższych tygodni trafić do firm.





Jakie rekompensaty i dla kogo

źródło: pap

Min. Kamiński wyjaśnił, że projekt ma być przedmiotem najbliższego posiedzenia Rady Ministrów. Rząd ma obradować we wtorek, a na przyszły tydzień zaplanowane jest posiedzenie Sejmu.Kamiński wyjaśnił, że projekt zakłada rekompensaty dla firm w wysokościpoprzedzających wprowadzenie stanu wyjątkowego . Dodał, że będą one wypłacane przez wojewodów, do których trzeba będzie złożyć wniosek.Zdaniem ministra „będzie to bardzo prosty system”, który ma umożliwić szybką wypłatę środków dla przedsiębiorców. Według niego mowa tu o ok. 250 podmiotach, głównie z branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej.Minister zastrzegł jednak, że wwojewoda będzie mógł zweryfikować przedstawione przez przedsiębiorcę dokumenty.