Udało się. Łazik Perseverance pobrał pierwszą próbkę z Marsa

NASA potwierdziła, że jej łazik marsjański zdołał wwiercić się w jedną ze skał i pobrał próbkę, która docelowo zostanie zbadana w laboratorium na Ziemi. Będą to pierwsze fragmenty Marsa dostępne dla naukowców w ziemskich laboratoriach, nie licząc meteorytów marsjańskich.

Dane, które amerykańska agencja kosmiczna uzyskała 1 września od łazika Perseverance oraz zdjęcia otrzymane 4 września wskazują, że wiercenie w marsjańskim kamieniu się udało. Pokazano fotografie, na których wyraźnie widać wywierconą dziurę, a także fotografie pojemnika, w którym znajduje się pobrana próbka.



Kamień albo raczej głaz, który wybrano do badań, został nazwany „Rochette”. Położony jest na grzbiecie górującym nad dnem krateru Jezero.



Krater ma pochodzenie uderzeniowe i średnicę niecałych 50 km. Według hipotez w kraterze tym było kiedyś jezioro o głębokości nawet 250 metrów.



Była to druga próba wiercenia wykonana przez Perseverance. Pierwsza nastąpiła 8 sierpnia i się nie udała: pobrany materiał był zbyt sypki i wysypał się z pojemnika, w którym miał później zostać zabrany na Ziemię.



Do wiercenia łazik używa odpowiedniego wiertła, umieszczonego na końcu dwumetrowego robotycznego ramienia. Uzyskiwane próbki są nieco grubsze od ołówka.

