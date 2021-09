Poruszające słowa Komendanta SG: Czy naszą winą jest, że chronimy granic ojczyzny?

Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga podziękował funkcjonariuszom za wspaniałą służbę na rzecz obywateli. Przyznał, że jest mu po ludzku przykro i żal, że jego formacja, ale również policjanci i żołnierze, są atakowani i obrażani za ochronę granic RP. – Funkcjonariusze ciężko służą. Są daleko od swoich rodzin – zaznaczył.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Tomasz Praga zwócił się do żołnierzy, policjantów, ale przede wszystkim funkcjonariuszy Straży Granicznej.



– Jesteście wierni rocie ślubowania: „Strzec nienaruszalności granicy RP nawet z narażeniem życia”. Robicie to codziennie i za to wam dziękuję – powiedział.



Komendant Główny Straży Granicznej dodał: „Jestem z was dumny. To dla mnie ogromny honor i zaszczyt, że mogę stać na czele tak dobrej i wspaniałej formacji”.



Przyznał, że jest mu żal po ludzku i przykro, kiedy z wielu stron funkcjonariusze są atakowani i obrażani.

– Ale obiecuję, że zawsze będziemy stać za funkcjonariuszami i zawsze będziemy ich bronić. Bo czy naszą winą jest to, że jesteśmy wierni rocie ślubowania? Czy naszą winą jest to, że chronimy granic ojczyzny? Chyba nie – zaznaczył.



– Proponuję, żeby wszystkie osoby, które mają wątpliwości, odpowiedziały sobie na to pytanie same, w zaciszu domowym. Bo funkcjonariusze ciężko służą. Są daleko od swoich rodzin. Rodziny też to przeżywają. Czy to jest nasza wina? Robimy tylko to, co do nas należy – stwierdził Tomasz Praga.



Zaznaczył, że funkcjonariusze chronią obywateli i granic tak, jak przewiduje to ustawa. – I za to chylę przed nimi czoła – podkreślił.