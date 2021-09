Poseł Mularczyk apeluje o debatę nt. sytuacji na granicy

Szef delegacji polskiego parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE) Arkadiusz Mularczyk zwrócił się z prośbą do przewodniczącego tej instytucji Rika Deamsa o przeprowadzenie jak najszybciej debaty na temat zwiększonej presji migracyjnej na granicy Polski, Litwy i Łotwy z Białorusią.

„W sierpniu doszło do 3500 nielegalnych prób przekroczenia polskiej granicy. Podobne wydarzenia można zaobserwować na granicy państw bałtyckich z Białorusią. Ta bezprecedensowa sytuacja jest wynikiem systematycznych działań władz białoruskich, które przemieszczają obywateli państw trzecich z Bliskiego Wschodu i Afryki oraz sprowadzają ich na granice z Polską i innymi państwami, co może stanowić jednocześnie zagrożenie w zakresie praw człowieka dla tych osób” – napisał Mularczyk, od tego roku będący wiceprzewodniczącym ZPRE.



Poseł Prawa i Sprawiedliwości zwraca w liście do szefa ZPRE uwagę na fakt, że presja migracyjna jest „inspirowana politycznie przez władze białoruskie, dążące do destabilizacji sytuacji w Polsce i innych krajach aktywnie zaangażowanych w pomoc i wspieranie społeczeństwa białoruskiego”.





„Wojna hybrydowa”

„Wydaje się również, że jest to odwet za” i „kolejny etap dramatycznie pogarszającej się od zeszłorocznych sfałszowanych wyborów prezydenckich sytuacji praw człowieka na Białorusi” – podkreślił.Polski parlamentarzysta zaznaczył, że chociaż Białoruś nie jest członkiem Rady Europy, to ostatnie wydarzenia są wyraźnie powiązane z kwestiami omawianymi przez ZPRE iW czwartek w pasie przygranicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, zaczął obowiązywać stan wyjątkowy . Obejmuje on 183 miejscowości. Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta stan wyjątkowy został wprowadzony na 30 dni, tak jak chciała tego Rada Ministrów.