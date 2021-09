Nowe informacje z granicy. Premier: Zatrzymujemy współpracowników służb białoruskich

Zatrzymujemy osoby, które są prawdopodobnie współpracownikami służb białoruskich i które współpracują z reżimem Łukaszenki, starając się przerzucić do Polski imigrantów w sposób nielegalny – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Zaapelował też do Białorusi o zaprzestanie tych prób.

Premier poinformował na konferencji prasowej, że prób nielegalnego przekraczania granicy z Białorusią i współpracy z przemytnikami strona Polska zidentyfikowała „bardzo wiele”. Według niego Białorusini „miejsc nielegalnego przekraczania granicy planowali stworzyć więcej”.



– Zatrzymujemy osoby, które są niestety prawdopodobnie na służbie służb białoruskich i które współpracując z tym służbami, współpracują z reżimem Łukaszenki. Starają się przerzucić do Polski imigrantów w sposób nielegalny – powiedział Morawiecki.



Stwierdził też, że strona polska wie, iż „służby białoruskie zaopatrują migrantów w specjalne środki, żywność i pomagają im w ich próbach przedarcia się na terytorium Polski”.



– Po raz kolejny apelujemy do władz Białorusi o zaprzestanie tych prób i o przyjęcie naszej pomocy humanitarnej (dla migrantów), która w wielu miejscach czaka na możliwość przedostania się przez granicę białoruską – powiedział.

Sytuacja na granicy z Białorusią. ⤵ pic.twitter.com/acpfrX1lRH — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 6, 2021

Sytuacja na granicy z Białorusią. ⤵ pic.twitter.com/zqBT3myqph — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 6, 2021

Rekompensaty dla firm

– Wprowadziliśmy stan wyjątkowy, zawnioskowaliśmy o to do pana prezydenta. Pan prezydent podpisał stosowne rozporządzenie. Dziś w Sejmie będziemy apelowali do wszystkich sił politycznych, aby wsparły ten stan wyjątkowy – powiedział premier. Sejm będzie rozpatrywał rozporządzenie Andrzeja Dudy w poniedziałek od godz. 16.30.Poinformował, że zakończyła się odprawa z udziałem ministra administracji i spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego, komendanta głównego straży granicznej, komendanta straży granicznej w Białej Podlaskiej oraz wojewodów podlaskiego i lubelskiego.– Chciałem podziękować wszystkim funkcjonariuszom, którzy wypełniają swoje obowiązki wzorcowo – znakomita współpraca między funkcjonariuszami Staży Granicznej i Wojska Polskiego, którzy w liczbie blisko 2 tys. pomagają kontrolować granicę białorusko-polską – zaznaczył premier.– W imieniu rządu Rzeczpospolitej Polskiej – myślę, że wszystkich Polaków – winniśmy im wdzięczność i podziękowanie za tak ofiarną i owocną służbę – podkreślił Morawiecki.Szef rządu Podkreślił, że mieszkańcy pasa granicznego objętego stanem wyjątkowym będą mogli funkcjonować zawodowo „niemal bez przeszkód”. Przyznał jednocześnie, że inaczej jest w przypadku firm, przedsiębiorców z branży hotelarskiej, agroturystycznej, którzy nie będą mogli przyjmować turystów.– Przedsiębiorcy będą mieli skompensowane swoje straty i chcemy w błyskawiczny sposób wprowadzić te regulacje i skierować do Sejmu ustawę o rekompensacie dla przedsiębiorców w sposób natychmiastowy – powiedział na konferencji Mateusz Morawiecki.

Premier zaapelował też do wszystkich sił politycznych, aby postępować solidarnie i odpowiedzialnie w obliczu tak trudnej sytuacji na wschodniej granicy.





Premier o słowach Frasyniuka i Wałęsy

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, PAP

– Nikt nie powinien wspierać prowokacji na wschodniej granicy, a haniebne słowa, nikczemne, które padły z ust pana Frasyniuka, wsparte w pełni niestety przez pana Wałęsę i przez wielu przedstawicieli opozycji, zwłaszcza z PO, powinny być natychmiast odwołane. Powinniście za nie natychmiast przeprosić, bo funkcjonariusze i żołnierze wypełniają swój najświętszy obowiązek i wypełniają go znakomicie. Z dumą bronią honoru polskiego żołnierza i bronią polskich granic – mówił Morawiecki.Władysława Frasyniuk pod koniec sierpnia powiedział w TVN24 o żołnierzach, którzy razem ze Strażą Graniczną zabezpieczają granicę polsko-białoruską, że „nie służą państwu polskiemu i że to wataha psów, (...) śmieci po prostu”.– Myślę podobnie jak Frasyniuk, choć oczywiście w innych słowach bym to ubrał – powiedział, komentując słowa Frasyniuka były prezydent Lech Wałęsa. Na uwagę prowadzącej rozmowę, że funkcjonariusze wykonują pracę, mają rozkazy, Lech Wałęsa odparł, że „hitlerowcy też wykonywali rozkazy i co, sądzimy ich?”. – To tak samo rozkaz, rozkaz jak rozkaz. Zastanówmy się, jakie rozkazy można przyjmować – powiedział Wałęsa.