Atak nożownika w Niemczech. Wiadomo, kim był napastnik

29-letni Afgańczyk zaatakował nożem 58-letnią Niemkę w Berlinie. Poważnie ranny został także 66-letni mężczyzna, który próbował jej pomóc. Według ustaleń policji atak mógł mieć podłoże islamistyczne.

Jak podała policja, do ataku nożownika doszło w niedzielę w parku w berlińskiej dzielnicy Wilmersdorf, Młody mężczyzna podszedł do kobiety pracującej w ogrodzie, rozmawiał z nią, po czym wielokrotnie ugodził ją nożem w szyję.



Napastnik zranił też starszego mężczyznę spieszącego z pomocą rannej kobiecie. Oboje trafili z ciężkimi obrażeniami do szpitala, gdzie zostali zoperowani.



Jak wynika z relacji świadków i policji, 29-letniemu Afgańczykowi przeszkadzało, że kobieta wykonywała pracę.



– Nie wykluczamy, że sprawca działał z pobudek islamistycznych. Dalsze dochodzenie wykaże, czy mieliśmy do czynienia z aktem terroru – powiedział rzecznik berlińskiej prokuratury Martin Steltner. Policja poinformowała, że 29-latek może cierpieć na chorobę psychiczną.



– Ostatnie ataki w Niemczech są symboliczną puentą serii błędów wywiadu i neoliberalnej polityki rządu – uważa publicysta Michael Paulwitz.



Szef MSW Horst Seehofer poinformował, że wśród Afgańczyków ewakuowanych do Niemiec zidentyfikowano do tej pory około 20 przestępców, znanych już wcześniej federalnym organom ścigania.



