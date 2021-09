Przecieki z Platformy. Tusk „wściekły”, Trzaskowski w tarapatach

Sławomir Nitras wielokrotnie szokował opinię publiczną – m.in. atakując fizycznie innych polityków. Teraz okazuje się, że emocje wokół jego osoby są większe niż kiedykolwiek. Po pierwsze, jest już „ostatnim wiernym żołnierzem” Rafała Trzaskowskiego w PO. Po drugie słowami o „piłowaniu katolików” zdenerwował samego szefa Platformy Donalda Tuska.

Sławomir Nitras na Campusie Polska mówił, że niebawem katolicy w Polsce staną się mniejszością i wtedy trzeba ich będzie „opiłować z przywilejów”.



Apelował do młodych wyborców opozycji, aby twardo stawiali granice katolikom.



Polityk sympatyzujący z szefem PO zdradził w rozmowie z „Wprost”, że te słowa „najbardziej wściekły Donalda Tuska”.



– Nitrasa czekają konsekwencje. Może pomarzyć o szefowaniu regionu zachodniopomorskiego, a na to się szykował – ujawnił.

Pozbycie się Nitrasa to kolejny etap eliminowania w partii zaufanych ludzi Rafała Trzaskowskiego. Jeszcze kilka miesięcy temu to prezydent Warszawy był szykowany na nowego lidera PO i osobę, która może pociągnąć za sobą opozycję. Teraz cały ten potencjał przejął Tusk.

– Trzaskowski nie ma już swojej frakcji. Został mu tylko ostatni żołnierz Sławomir Nitras – twierdzi rozmówca gazety.



Komentując Campus Polska przyszłości zdradza, że Tusk jest zadowolony z imprezy PO, ale jak udało się ustalić, 60-70 proc. osób, które tam przyjechały, to Młodzi Demokraci – czyli działacze młodzieżówki Platformy Obywatelskiej. Żeby zdobyć nowy elektorat, trzeba jednak rozmawiać z szerszym gronem niż grono młodych sympatyków PO.



– Byli też młodzi ludzie, którzy chcieli posłuchać darmowych koncertów – ujawnił gazecie polityk Platformy.



Przyznał, że o ile wystąpienia Tuska czy Sikorskiego mogły wydawać się ciekawe, słuchanie przez godzinę Leszka Balcerowicza nie należy do najciekawszych form spędzania wolnego czasu.