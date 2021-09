Talibowie: Zajęliśmy ostatnią prowincję, która stawiała opór. Mudżahedini zaprzeczają

Pandższer znajduje się pod całkowitą kontrolą Talibanu – ogłosił w poniedziałek jego rzecznik. To ostatnia prowincja, w której stawiano opór talibom. Rzecznik walczącego z nimi Narodowego Frontu Obrony (NRF) zdementował te informacje i przekazał, że walki trwają.

– Dzięki temu zwycięstwu nasz kraj został całkowicie wyzwolony z zamętu wojny – powiedział rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid.



Tysiące bojowników talibskich opanowało w nocy z niedzieli na poniedziałek osiem regionów prowincji Pandższer – powiedzieli agencji Associated Press anonimowi świadkowie tych wydarzeń. W niedzielę wieczorem widziano też dziesiątki pojazdów talibów wjeżdżających do Doliny Pandższeru – dodaje AP. Zdjęcia w mediach społecznościowych pokazują talibów przed siedzibą gubernatora Pandższeru.





Dementi

Bastion oporu przeciwko talibom

W niedzielę Taliban poinformował, że. Tego samego dnia wieczorem mudżahedini z NRF przyznali, że w ostatnich dniach toczyli zażarte walki, w których ponieśli ciężkie straty i wezwali do zawieszenia broni oraz zaprzestania talibskiej ofensywy. Zadeklarowali, że kontynuują walki i wycofali się w trudno dostępne rejony w górach.– To nieprawda, talibowie nie opanowali Pandższeru, ich deklaracje są bezpodstawne – powiedział stacji BBC rzecznik NRF Ali Maisam Nazary.Antytalibscy bojownicy poinformowali również na Twitterze, żeDoliny Pandższeru i kontynuują walki. „Zapewniamy Afgańczyków, że walka przeciwko talibom i ich partnerom będzie trwała do czasu zwycięstwa sprawiedliwości i wolności”.

Mieszkańcy Pandższeru nie muszą się obawiać o swoje bezpieczeństwo, nie będą też w jakikolwiek sposób nękani przez talibów – zapewnił w komunikacie rzecznik Talibanu. Podobno jeszcze przed przybyciem talibów wiele osób uciekło z Doliny Pandższeru w góry – informuje AP.



Pandższer jest od dawna bastionem oporu przeciwko talibom. Była tam siedziba legendarnego dowódcy Ahmada Szacha Masuda, który walczył z sowiecką inwazją i postkomunistycznym rządem Mohameda Nadżibullaha, a później z talibami. Obecnie dowódcą mudżahedinów jest jego syn Ahmad i Amrullah Saleh, wiceprezydent obalonego przez talibów prozachodniego rządu w Kabulu.



Od czasu przejęcia władzy przez talibów w niemal całym Afganistanie w połowie sierpnia w Dolinie Pandższeru zebrało się kilka tysięcy żołnierzy upadłego rządu, a także bojownicy NRF.



