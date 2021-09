Makabryczny wypadek porsche pod Olszewem. Ofiary to biznesmeni

Pod Olszewem (woj. warmińsko-mazurskie) doszło w piątek 3 września do tragicznego wypadku. Rozpędzone porsche carrera wypadło z drogi, rozbiło się o kilka drzew i doszczętnie spłonęło. Zginęły dwie osoby. Wiadomo, kim były ofiary.

Do tego wypadku doszło w pobliżu miejscowości Olszewo na trasie z Mikołajek do Giżycka. Jak informowała policja, osobowy samochód otarł się o kilka grubych drzew, stanął w płomieniach i doszczętnie się spalił.





Wypadek na Mazurach. Kim były ofiary?

źródło: fakt, portal tvp.info

Samochodem podróżowały dwie osoby. Ich życia nie udało się uratować. Jak podaje „Fakt”, ofiary to lokalni biznesmeni.„Jacek S. (38 lat), który siedział za kierownicą auta, i Michał M.(23 lata) ponieśli śmierć na miejscu. Siła uderzenia była tak duża, że części samochodu zostały rozrzucone na przestrzeni kilkudziesięciu metrów. Prędkościomierz leżał w trawie, wycieraczki zawisły na drzewie” – czytamy.Portal twierdzi, że. Właściciel porsche prowadził wodny park rozrywki, a pasażer miał firmę zajmującą się czarterowaniem jachtów i wypożyczaniem sprzętu wodnego.Jeden ze strażaków, który brał udział w akcji ratunkowej mówi „Faktowi”, że mężczyźni „musieli pędzić ze 200 kilometrów na godzinę. Wyrzuciło ich prawie metr w powietrze, dlatego na drodze nie było śladów hamowania. Zginęli prawdopodobnie już po uderzeniu w pierwsze drzewo”.Trasa z Mikołajek do Giżycka jest wąska i kręta, wzdłuż drogi rosną okazałe lipy. W wielu miejscach obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km/godz., a miejscami, we wsiach – do 40 km/godz.