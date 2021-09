Stan wyjątkowy przy granicy. „Mamy obowiązek ochrony aktywnej, nie reaktywnej”

Polska zostala zaatakowana i prowadzone są przeciwko nam działania hybrydowe. Mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek obrony i to aktywnej, a nie reaktywnej – powiedział w programie „#Jedziemy” szef KPRM Michał Dworczyk.

Dzisiaj, od godz. 16.30 Sejm będzie rozpatrywał rozporządzenie prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią.



Część polityków opozycji już opowiedziała się przeciw jego wprowadzeniu. O działania opozycji pytany był w TVP Info szef KPRM Michał Dworczyk.



Jak zaznaczał, bardzo żałuje, że „w naszym sporze politycznym temperatura wzrosła do takiego poziomu, że część osób przestała zwracać uwagę na przesłanki i argumenty merytoryczne i sytuację faktyczną”.



Zdaniem polityka część przedstawicieli opozycji „wpadła w takie zacietrzewienie, że jak rząd powie, że coś jest czarne, to druga strona musi powiedzieć, że jest białe”. – I tak jest w związku z sytuacją na granicy – mówił.



Dworczyk wskazywał, że do niektórych polityków opozycji docierają racjonalne argumenty. – Ale część kolegów przyjęła taką narrację, że brniemy w tę określoną stronę negowania wszystkich działań, jakie są podejmowane, żeby zapewnić bezpieczeństwo na granicy polsko-białoruskiej – mówił.

– Polska zostala zaatakowana, prowadzone są przeciwko nam działania hybrydowe, mamy nie tylko prawo, ale obowiązek obrony i to aktywnej, a nie reaktywnej. Musimy patrzeć nie tylko na to, co się dzieje, ale co może się dziać w najbliższych dniach, biorąc pod uwagę manewry Zapad-21, jak może rozwijać się dalej sytuacja z presją wywieraną przez Łukaszenkę – powiedział Dworczyk.



W czwartek w pasie przygranicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, zaczął obowiązywać stan wyjątkowy. Obejmuje on 183 miejscowości. Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta stan wyjątkowy został wprowadzony na 30 dni, tak jak chciała tego Rada Ministrów.



Projekt uchwały ws. uchylenia prezydenckiego rozporządzenia złożył w piątek do marszałek Sejm Elżbiety Witek szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.



Z rozporządzenia prezydenta opublikowanego na stronach sejmowych wynika, że podczas posiedzenia Izby prezydenckie rozporządzenie będzie prezentować szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch i prezydencka minister Małgorzata Paprocka.



Uzasadniając wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym, rząd argumentował to sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki prowadzi wojnę hybrydową, używając do tego migrantów, a także zbliżającymi się manewrami wojskowymi Zapad. Wskazywano, że Polska musi zapewnić bezpieczeństwo swojej wschodniej granicy, która jest jednocześnie granicą UE.



