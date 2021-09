Zaginięcie trzylatka w australijskim buszu. Policja pokazała nagranie

Australijska policja po trzech dniach intensywnych poszukiwań odnalazła trzyletniego AJ’a. Chłopiec, u którego stwierdzono autyzm, zaginął w buszu. Teraz funkcjonariusze opublikowali nagranie ukazujące moment jego odnalezienia.

Trzyletni Anthony „AJ” Elfalak zaginął w piątek 3 września w południe. Chłopca ostatni raz widziano w jego rodzinnym domu w wiejskiej posiadłości w Putty w Nowej Południowej Walii.



Kiedy rodzina zgłosiła jego zaginięcie, w akcję poszukiwawczą włączyło się wielu funkcjonariuszy i ochotników. W akcji udział brali policyjni nurkowie i przewodnicy z psami tropiącymi. Policjantom pomagali strażacy.



Jak przekazała w komunikacie policja, chłopca udało się odnaleźć w poniedziałek, trzy dni od jego zaginięcia. Został zlokalizowany przez helikopter. Znajdował się w buszu w pobliżu rzeki w odległości 7 km od swojego domu. Na nagraniu widać, jak chłopiec pije wodę ze strumienia.



Trzylatek został przekazany ratownikom medycznym. Nic mu już nie grozi.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j