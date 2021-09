Większość osób z alergiami pokarmowymi nie wie o istnieniu doustnej immunoterapii

72 proc. osób dotkniętych alergiami pokarmowymi nie wie, czym jest immunoterapia doustna (OIT) – wykazało badanie przeprowadzone na Northwestern University w CHicago (USA). Jednak istnieją na tym polu ogromne dysproporcje społeczne: bogatsi i lepiej wykształceni pacjenci znacznie częściej mają świadomość istnienia takiego leczenia i częściej po nie sięgają.

Naukowcy odwrócili proces starzenia komórek układu odpornościowego W dobie globalnej walki z pandemią koronawirusa takie odkrycie może być na wagę złota. Jak donosi dziennik „Jerusalem Post” naukowcy z Izraelskiego... zobacz więcej

Alergia pokarmowa jest poważnym problemem zdrowotnym, dotykającym około 8 proc. dzieci i 10 proc. dorosłych mieszkańców USA. Zalecane postępowanie obejmuje bezwzględne unikanie szkodliwego składnika pokarmowego i zapewnienie choremu łatwego dostępu do adrenaliny (zaleca się noszenie jej zawsze przy sobie).



Stanowi to duże wyzwanie dla pacjentów i ich rodzin: znacząco pogarsza jakość życia, wiąże się z obciążeniami finansowymi i może potencjalnie spowodować zagrażającą życiu anafilaksję po przypadkowym spożyciu alergenu.



Jednak w 2020 r. amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła Palforzia – produkt leczniczy z mąki orzechowej do stosowania w doustnej immunoterapii. Był to pierwszy na świecie zatwierdzony środek do leczenia pacjentów (w wieku 4–17 lat) z alergią na orzeszki ziemne.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo



„Wraz z ciągłym poszerzaniem oferty doustnej immunoterapii i dodatkowymi terapiami, które już się jawią na horyzoncie, ważne jest zapewnienie równego dostępu do tych metod leczenia wszystkim chorym – mówi dr Ruchi Gupta, pediatra na Northwestern University Feinberg School of Medicine.

#wieszwiecej Polub nas

Właściwe nawodnienie zmniejsza ryzyko niewydolności serca Właściwe nawodnienie zmniejsza ryzyko niewydolności serca, a nawet łagodne odwodnienie sercu szkodzi. Tak wynika z najnowszych badań naukowców z... zobacz więcej

„Jest to o tyle ważne, że według najnowszych danych epidemiologicznych około połowa dzieci z alergią pokarmową w USA to Latynosi i osoby czarne, które co najmniej raz w przeszłości napotykały na poważne bariery w dostępie do opieki specjalistycznej ze względu na niższy status społeczno–ekonomiczny” – zauważyła.



„Niezwykle ważne jest, abyśmy dotarli do tych dzieci i zwiększyli w ich rodzinach świadomość odnośnie immunoterapii doustnej, aby one również mogły odnieść korzyści z ostatnich postępów w leczeniu alergii pokarmowych” – dodaje badaczka.



„Nasze badanie pokazuje, że świadomość OIT jest nieproporcjonalnie wyższa wśród zamożniejszych i lepiej wykształconych pacjentów z alergiami pokarmowymi oraz ich bliskich. Potrzebne są więc intensywne działania informacyjne i edukacyjne, aby tę wiedzę i dostęp do nowych sposobów leczenia wyrównać” – podsumowuje Gupta.